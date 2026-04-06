Reunión entre Petro y junta de Ecopetrol fue cancelada; crece tensión por futuro de Ricardo Roa

Este lunes 6 de abril comenzó cargado de tensión sobre el futuro de Ricardo Roa en cabeza de Ecopetrol.
Estaba previsto que el presidente Gustavo Petro se sentara con siete de los nueve miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol en Casa de Nariño, con un único punto en la agenda, convencerlos de mantener a Ricardo Roa en la presidencia de la estatal, pese a las imputaciones penales en su contra. La reunión nunca ocurrió.
Fuentes enteradas confirmaron a El Tiempo que el encuentro fue cancelado. Lo que sí sucedió, según las mismas fuentes, fue que Petro habló de manera aislada con al menos uno de los miembros de la junta, a quien le transmitió sus argumentos a favor de Roa.
Esa posición será expuesta en la sesión formal prevista para las 4 de la tarde de este mismo lunes, en la que los nueve miembros del cuerpo directivo definirán su postura legal y administrativa sobre la continuidad del ejecutivo.
La Casa de Nariño, por su parte, salió a aclarar que en la agenda del mandatario no figuraba ninguna reunión con la junta, ni para este lunes ni para el sábado anterior.