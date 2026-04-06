Reunión entre Petro y junta de Ecopetrol fue cancelada; crece tensión por futuro de Ricardo Roa

Este lunes 6 de abril comenzó cargado de tensión sobre el futuro de Ricardo Roa en cabeza de Ecopetrol. Estaba previsto que el presidente Gustavo Petro se sentara con siete de los nueve miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol en Casa de Nariño, con un único punto en la agenda, convencerlos de mantener a Ricardo Roa en la presidencia de la estatal, pese a las imputaciones penales en su contra. La reunión nunca ocurrió. Fuentes enteradas confirmaron a El Tiempo que el encuentro fue cancelado. Lo que sí sucedió, según las mismas fuentes, fue que Petro habló de manera aislada con al menos uno de los miembros de la junta, a quien le transmitió sus argumentos a favor de Roa. Esa posición será expuesta en la sesión formal prevista para las 4 de la tarde de este mismo lunes, en la que los nueve miembros del cuerpo directivo definirán su postura legal y administrativa sobre la continuidad del ejecutivo. La Casa de Nariño, por su parte, salió a aclarar que en la agenda del mandatario no figuraba ninguna reunión con la junta, ni para este lunes ni para el sábado anterior.

Junta directiva de Ecopetrol

Petro sí se reunió en privado con algunos miembros

La versión oficial choca con lo que reveló hoy Caracol Radio, el presidente Petro efectivamente se reunió con algunos integrantes de la junta el pasado sábado 4 de abril para analizar la permanencia de Roa. Se trata de un encuentro que, según fuentes internas de la petrolera estatal, debía ser reportado a autoridades en Estados Unidos, donde Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York. “No es optativo. La junta debe reportar a autoridades administrativas y judiciales todos los protocolos que aplique dentro de su mandato de evaluar los impactos reputacionales y financieros que acarree la situación judicial de Roa, así se le respete la presunción de inocencia”, señaló una fuente interna de la empresa. Y añadió que con la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton, el oficial de cumplimiento de Ecopetrol también estaría obligado a reportar el encuentro.

¿Por qué el encuentro con Petro compromete el gobierno corporativo de Ecopetrol?

Que un presidente de la República llame a los miembros de la junta de una empresa en la que el Estado es accionista mayoritario, y que cotiza en mercados internacionales, para presionar sobre la permanencia de su CEO no es un asunto menor. Varios analistas y miembros de la propia junta han calificado el intento de reunión como un golpe al gobierno corporativo de Ecopetrol, que por estatutos opera con total autonomía frente al ejecutivo. La situación se torna aún más delicada por un elemento que no pasa desapercibido, el presidente Petro aparece en la Lista OFAC, conocida como Lista Clinton, que mantiene el gobierno de Estados Unidos. Esto significa que cualquier interacción con él en el marco de decisiones que afecten a una empresa que transa en Wall Street activa protocolos de cumplimiento. No es casualidad, entonces, que dos de los miembros independientes de la junta, Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee, hayan decidido no asistir a la reunión en Palacio. Ambos ya habían dejado constancia formal de las consecuencias administrativas y judiciales que podría enfrentar el cuerpo directivo si no adopta medidas para salvaguardar los intereses de la compañía.

La posición de la junta: cuatro miembros se han manifestado contra Roa

Dentro de la junta hay voces que han alzado la mano. César Loza, representante de la Unión Sindical Obrera (USO); Juan Gonzalo Castaño; Luis Felipe Henao; y Ricardo Rodríguez Yee, estos dos últimos independientes, han dejado por escrito su preocupación sobre las repercusiones de mantener al frente de Ecopetrol a un presidente con imputaciones penales vigentes. La USO ha ido más lejos, a través de comunicados, ha pedido abiertamente la remoción de Roa, argumentando que las investigaciones en su contra agravan la situación de la empresa y representan un riesgo para su funcionamiento y su estrategia de largo plazo. El rechazo fue público también en la asamblea de accionistas celebrada en Corferias el pasado 27 de marzo, cuando Roa fue abucheado y chiflado por los asistentes.

Dos imputaciones y una semana clave para Ricardo Roa

El trasfondo judicial de Roa es el núcleo del conflicto. El 11 de marzo, la Fiscalía General de la Nación lo imputó por presunto tráfico de influencias, en un proceso que se desprende de la compra del apartamento 901 del edificio Entre Parques, en Bogotá, un caso que El Tiempo investigó y reveló desde 2023. El inmueble fue adquirido a un precio por debajo del mercado a una persona cuya empresa tenía intereses en contratos con Ecopetrol. Sobre ese apartamento, el propio dueño del bien, Serafino Iacono, le dijo a El Tiempo que es falso que Roa haya pagado los 1.800 millones de pesos por los que fue vendido el inmueble ubicado en un exclusivo sector de la capital. Solo aparecen registros de pagos del expolicía Juan Guillermo Mancera, cuya firma Gaxi estuvo a punto de quedarse con un negocio multimillonario de regasificación en Hocol, filial de Ecopetrol. La Fiscalía prepara además una decisión sobre si presentará escrito de acusación contra Roa en ese expediente, y si cita o no a imputación al propio Mancera. Y la semana no terminó ahí, el miércoles 8 de abril está programada una segunda imputación contra Roa, esta vez por presunta violación de topes electorales superiores a 5.300 millones de pesos en la campaña que llevó a Petro a la presidencia en 2022, en la que Roa fungió como gerente de campaña. Petro ha negado que haya existido tal violación y ha insistido en que el proceso judicial contra su CEO es producto de un complot político y empresarial para recuperar el control de Ecopetrol. Conozca aquí: Ecopetrol ocultó información a revisoría fiscal; no hubo auditoría a la gestión de Ricardo Roa

Petro contraataca: sus argumentos para mantener a Roa y su arremetida contra la OFAC