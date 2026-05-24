¿Quién es Luis Eduardo Quintero, el colombiano campeón con Torrense de la Copa de Portugal?

La mayoría de los colombianos estuvieron pendientes y le hicieron fuerza a Luis Javier Suárez para que lograra su primer título en la Copa de Portugal ante el Torrense, pero no fue así; su equipo perdió 1-2 y al final los nacionales celebraron, pero con Luis Eduardo Quintero, un cafetero de Torrense.

Pero ¿quién es Luis Eduardo Quintero Hernández?, campeón con Torrense; acá le contamos.

Quintero, quien tiene 21 años de edad, nació en Alicante, pero de padres colombianos y por ello tiene la doble nacionalidad. Ajustó cuatro goles con el Torrense de segunda división, mide 1.78 y fue titular en el duelo entre Sporting de Lisboa y Torrense por la final de la Copa de Portugal.

El extremo jugó 69 minutos y dejó el campo para darle paso a Álex Alfaro, cuando el compromiso estaba igualado 1-1. De ahí en adelante siguió el compromiso desde el banco de suplentes, junto a sus compañeros y con la ilusión de hacer historia.

Tras el 1-1 en los 90 minutos, el duelo se fue al tiempo extra y fue allí cuando el visitante hizo historia, ya que a los 108 Maximiliano Araújo cometió una falta en el área, que fue sancionada como penal y Storipa marcó, a los 120 para darle la ventaja y soñar con el título.

Luis Javier Suárez, que había marcado para el empate parcial a los 53 minutos, nada pudo hacer para volver a igualar las acciones y de este manera Luis Eduardo Quintero fue el colombiano que celebró el título, mientras Suárez pasó esa desilusión y ahora viaja a Colombia para concentrarse con la Selección.