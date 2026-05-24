Filtran posible acuerdo de paz entre Irán y EE. UU.: suspendería sanciones y abriría Ormuz

Irán y Estados Unidos están ultimando un memorando de entendimiento que contemplaría la suspensión temporal de las sanciones petroleras contra Teherán, la liberación parcial de fondos iraníes bloqueados en el exterior y el alivio progresivo de las restricciones en el estrecho de Ormuz, según reportaron este domingo medios iraníes. El presidente Donald Trump confirmó la noche del sábado que se negocian los aspectos finales de un acuerdo para poner fin a las hostilidades, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que actúa como mediador, anunció que Islamabad espera albergar una nueva ronda de diálogo “muy pronto”.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó que el posible pacto prioriza el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. Uno de los puntos centrales del borrador es la situación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio del ataque de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Washington respondió imponiendo un cerco naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril. El acuerdo contempla la recuperación gradual del volumen de tránsito marítimo existente antes del conflicto, aunque no un retorno completo al estado previo a la guerra. “Lo que contemplaría el posible acuerdo no sería una vuelta completa al estado previo, sino únicamente la recuperación del volumen de tránsito de buques existente antes del conflicto”, señaló una fuente citada por Tasnim. A cambio, Estados Unidos se comprometería a suspender temporalmente las sanciones petroleras y a liberar parte de los activos iraníes congelados en el exterior desde la primera fase del acuerdo, como condición para la entrada en vigor del memorando.

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