¿Reservas de Ecopetrol estarían infladas? El dato oculto del informe que inquieta al mercado

Ecopetrol publicó su informe de reservas de 2025 y reportó una Tasa de Reposición de Reservas del 121%, la más alta en cuatro años. Este indicador (que mide cuántos barriles nuevos incorpora una petrolera por cada barril que produce) significa que la compañía no solo reemplazó toda su producción anual, sino que la superó.
Con este resultado, las reservas probadas totales ascendieron a 1.944 millones de barriles de petróleo equivalente (MBPE), un crecimiento de 2,7% frente a 2024. La cifra equivale a un índice de vida de reservas de 7,8 años, es decir, el tiempo estimado durante el cual podría mantenerse la producción actual con los recursos disponibles.
En contexto: Ecopetrol aumentó 2,7% sus reservas probadas en 2025 y alcanzó 1.944 millones de barriles equivalentes
Sin embargo, analistas de BTG Pactual y Citi alertaron que parte de ese resultado favorable estaría explicado por cambios regulatorios y no por nuevos hallazgos o mejoras operativas.