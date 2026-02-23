Déficit histórico: Colombia registró su peor balanza comercial en más de 50 años

Las importaciones de Colombia crecieron 10% en 2025, mientras que las exportaciones apenas avanzaron 1,3%, una brecha que profundizó el desequilibrio externo y llevó al país a registrar el mayor déficit comercial en más de medio siglo. El saldo en rojo alcanzó los US$16.377 millones, muy por encima de los US$10.806 millones reportados en 2024, reflejando un deterioro significativo en la balanza comercial. El resultado evidencia una brecha cada vez más amplia: mientras las compras externas mantuvieron un ritmo de crecimiento sostenido, las ventas al exterior no lograron seguirles el paso.

Importaciones crecieron 10% y ampliaron la brecha comercial

El dinamismo de las importaciones fue el principal factor detrás del aumento del déficit. El país compró mucho más de lo que logró vender en los mercados internacionales, profundizando el desbalance estructural de su comercio exterior. “Importamos mucho más de lo que exportamos. Es preocupante. Necesitamos aumentar las ventas externas para cerrar esa balanza; deberíamos estar al menos en US$100.000 millones en exportaciones”, señaló Javier Díaz, presidente Analdex. La advertencia apunta a un problema de fondo: la economía sigue dependiendo de bienes importados, mientras enfrenta dificultades para diversificar y expandir su oferta exportable. Puede leer: Supremo de EE. UU. tumbó aranceles “recíprocos” de Trump y golpea su política comercial

Caída del petróleo y el carbón golpearon las exportaciones

El principal responsable del rezago exportador fue el debilitamiento de los sectores tradicionales. Las exportaciones de petróleo cayeron 5,3% y las de carbón se desplomaron 20,3%, afectadas por menores precios internacionales y menores volúmenes exportados. Estos dos productos, históricamente determinantes en la canasta exportadora colombiana, tuvieron un desempeño negativo que arrastró el resultado total del comercio exterior.

Agro y manufacturas crecieron, pero no compensaron el retroceso

Aunque otros sectores mostraron cifras positivas, su empuje fue insuficiente para revertir la tendencia general. Entérese: Gobierno Nacional evalúa la posibilidad de prohibir la exportación de carne de res: estas son las razones El sector agropecuario creció 33,2%, impulsado por mayores ventas de café, flores y otros productos agrícolas, mientras que las manufacturas avanzaron 4,8%. Sin embargo, el peso del petróleo y el carbón dentro del total exportado sigue siendo tan alto que su caída terminó eclipsando los avances de los demás sectores.

Exportaciones superaron los US$50.000 millones, pero siguen lejos de la meta

A pesar del resultado insuficiente, se destaca que por primera vez en dos años Colombia volvió a superar el umbral de los US$50.000 millones en exportaciones. No obstante, según Analdex, esa cifra está lejos del potencial del país. Para cerrar la brecha comercial y reducir la vulnerabilidad externa, el reto será ampliar la base exportadora, diversificar mercados y disminuir la dependencia de los productos minero-energéticos. Vea también: Ecopetrol y Drummond lideraron las exportaciones de Colombia en 2025

Principales socios comerciales que generan déficit y superávit a Colombia

China encabezó la lista de países que generaron mayor déficit comercial para Colombia en 2025, con US$16.508,9 millones, seguido por México (US$1.819,1 millones), Brasil (US$1.403,3 millones) y Estados Unidos (US$344,4 millones). Por el contrario, los principales países con los que Colombia mantiene superávit comercial son Panamá (US$3.651,5 millones), Países Bajos (US$1.453,5 millones) y Ecuador (US$1.016,5 millones).

Petro responde ante críticas por déficit comercial de Colombia

El presidente Gustavo Petro abordó las críticas por el déficit comercial de Colombia en 2025, señalando que este debe analizarse en el marco de la balanza de pagos y no de manera aislada. Le puede interesar: Por primera vez en 25 años, las exportaciones de café superan a las de carbón en Colombia Según el mandatario, “el déficit comercial comenzó en 2015 en un alto nivel, por la caída del precio internacional del petróleo, que nunca más se recuperó”. Explicó que Colombia produce petróleos pesados, cuya demanda global ha disminuido de forma acelerada.