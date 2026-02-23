Déficit histórico: Colombia registró su peor balanza comercial en más de 50 años

Las importaciones de Colombia crecieron 10% en 2025, mientras que las exportaciones apenas avanzaron 1,3%, una brecha que profundizó el desequilibrio externo y llevó al país a registrar el mayor déficit comercial en más de medio siglo.
El saldo en rojo alcanzó los US$16.377 millones, muy por encima de los US$10.806 millones reportados en 2024, reflejando un deterioro significativo en la balanza comercial.
El resultado evidencia una brecha cada vez más amplia: mientras las compras externas mantuvieron un ritmo de crecimiento sostenido, las ventas al exterior no lograron seguirles el paso.