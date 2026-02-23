El Planetario de Medellín a ritmo de Karol G: tendrá show láser con canciones de la Bichota

Aunque el domo del Planetario de Medellín se utiliza principalmente para observar los fenómenos y misterios del universo, este avanzado sistema de proyección también permite construir eventos para entretener que van más allá de la astronomía y la divulgación científica. Lea: Así suena la música grabada en los estudios públicos de Medellín Es en esa línea que su nuevo show láser será alrededor del universo creativo de Karol G, una de las artistas paisas más relevantes de la industria musical. El próximo 13 de marzo, el Planetario llevará a cabo este espectáculo que contará con DJ en vivo y un espacio de karaoke.

El origen de este nuevo show es una encuesta masiva realizada por el Planetario. Las personas eligieron que la música de la cantante debía ser la protagonista de este espacio que cuenta con cinco potentes proyectores y un sistema de sonido envolvente de 7.1 que ofrecen una resolución de 6k, que es cuatro veces la de la televisión de alta definición. El repertorio musical del evento estará conformado por doce canciones de Karol G: Si Antes Te Hubiera Conocido, Gatúbela, Mi Ex Tenía Razón, Ocean, El Barco, Tusa, Amargura, Bichota, TQG, Provenza, 200 Copas y Mientras Me Curo Del Cora. El show láser contará con la presencia de la DJ Laura Posada, quien desde hace más de 15 años se dedica a tocar en tornamesa. Además, en el hall principal del Planetario habrá un kararoke para todos los asistentes.