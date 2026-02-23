x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Así fue el encuentro de Cristian Arango con su abuela tras cumplirle el sueño con Atlético Nacional

El delantero Cristian Arango protagonizó un momento profundamente conmovedor al compartir con su abuela tras cumplirle el sueño de jugar y marcar con Atlético Nacional.

  • Chicho Arango y el afectuoso abrazo con su abuela tras anotar su primer gol con Nacional. FOTO IMAGEN TOMADA DE X
    Chicho Arango y el afectuoso abrazo con su abuela tras anotar su primer gol con Nacional. FOTO IMAGEN TOMADA DE X
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

En el fútbol hay goles importantes, títulos inolvidables y noches históricas. Pero para Cristian “Chicho” Arango, uno de los momentos más significativos de su carrera no se mide en estadísticas, sino en lágrimas, abrazos y promesas cumplidas.

Un video que circula en redes sociales muestra el emotivo instante en que el delantero se encuentra con su abuela, vestida con la camiseta verde y blanca de Atlético Nacional. Sentada, con bastón en mano y visiblemente emocionada, la mujer apenas puede creer que su nieto —aquel niño que vio crecer— hoy defienda los colores del equipo de sus amores... y además haya marcado un gol.

Un encuentro lleno de ternura y orgullo

En las imágenes se ve a Arango acercarse con una sonrisa contenida, inclinarse y abrazarla con profunda ternura. La abuela, conmovida hasta las lágrimas, le acaricia el rostro y lo sostiene como si quisiera detener el tiempo. No hay palabras suficientes: el lenguaje es el del afecto puro.

El gesto revela algo más grande que un logro deportivo. Representa años de sacrificio familiar, de sueños compartidos frente al televisor, de oraciones y apoyo incondicional desde las gradas invisibles del hogar.

Un sueño verde desde la cuna

Para muchas familias antioqueñas, Nacional no es solo un club: es una herencia emocional. La camiseta que luce la abuela no es casualidad; simboliza una vida entera alentando al equipo y esperando, quizás sin decirlo, que su nieto algún día lo representara.

Arango no solo llegó a jugar allí. También anotó, sellando una historia perfecta para quien siempre creyó en él.

Más allá del fútbol

El video deja claro que el verdadero triunfo no fue el gol, sino el momento compartido. La escena transmite humildad, gratitud y amor familiar, valores que muchas veces quedan opacados por el espectáculo deportivo.

Mientras la abuela sonríe entre lágrimas y sostiene su mano, el delantero parece volver a ser simplemente “el nieto”, no la figura profesional. Un recordatorio poderoso de que detrás de cada jugador hay una historia íntima que lo sostiene.

Un instante que vale toda una carrera

Para los aficionados, el gol quedará en las estadísticas. Para Arango, en cambio, el recuerdo imborrable será ese abrazo: la certeza de haber cumplido el sueño de quien probablemente celebró cada uno de sus pasos desde el primer partido en la infancia.

Porque hay victorias que no se levantan en trofeos, sino que se guardan para siempre en el corazón.

Y ese día, Chicho Arango ganó el partido más importante de todos.

Temas recomendados

Atlético Nacional
Liga BetPlay
Estadio Atanasio Girardot
''Chicho'' Cristian Arango
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida