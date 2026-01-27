TGI y filial de Ecopetrol sellan acuerdo para avanzar en planta regasificadora e importar gas desde La Guajira

Como parte del desarrollo de la futura planta regasificadora en La Guajira, la Transportadora de Gas Internacional (TGI), empresa del Grupo Energía Bogotá, suscribió un acuerdo con Hocol, filial del Grupo Ecopetrol, para usar su infraestructura y enlazar una unidad flotante que procesará gas importado con la tubería Chuchupa B–Ballena.

La iniciativa, liderada por TGI permitirá garantizar el abastecimiento de hasta 250 millones de pies cúbicos día (MPCD), volumen suficiente para cubrir la demanda esencial y respaldar a los sectores industrial y térmico del país.

Esto resulta importante para la gente y para el país porque ayuda a garantizar que el gas natural, un servicio esencial en los hogares y la economía, no falte en los próximos años. Hay que algunos gremios han denunciado un déficit de gas en el país. Además, hay que recorda que Colombia solo cuenta con una planta regasificadora en el país.

Este proyecto reduce riesgos de escasez y de aumentos en las tarifas, al tiempo que asegura el suministro para la industria y la generación de energía eléctrica, lo que se traduce en mayor estabilidad económica y energética para Colombia a partir de 2027.

El proyecto prevé su entrada en operación en enero de 2027 y se perfila como una de las principales alternativas para asegurar un suministro confiable de gas natural en el mediano plazo.