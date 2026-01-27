x

TGI y filial de Ecopetrol sellan acuerdo para avanzar en planta regasificadora e importar gas desde La Guajira

El acuerdo es clave para avanzar en la futura planta que permitirá garantizar el abastecimiento de hasta 250 millones de pies cúbicos por día de gas, un volumen suficiente para garantizar el cubrimiento de la demanda.

  • TGI y Hocol lograron acuerdo clave para avanzar en la planta regasificadora de La Guajira. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Como parte del desarrollo de la futura planta regasificadora en La Guajira, la Transportadora de Gas Internacional (TGI), empresa del Grupo Energía Bogotá, suscribió un acuerdo con Hocol, filial del Grupo Ecopetrol, para usar su infraestructura y enlazar una unidad flotante que procesará gas importado con la tubería Chuchupa B–Ballena.

La iniciativa, liderada por TGI permitirá garantizar el abastecimiento de hasta 250 millones de pies cúbicos día (MPCD), volumen suficiente para cubrir la demanda esencial y respaldar a los sectores industrial y térmico del país.

Le puede gustar: Alza de 900% en tarifa de oleoducto en Ecuador afectará 30.000 barriles de petróleo colombiano

Esto resulta importante para la gente y para el país porque ayuda a garantizar que el gas natural, un servicio esencial en los hogares y la economía, no falte en los próximos años. Hay que algunos gremios han denunciado un déficit de gas en el país. Además, hay que recorda que Colombia solo cuenta con una planta regasificadora en el país.

Este proyecto reduce riesgos de escasez y de aumentos en las tarifas, al tiempo que asegura el suministro para la industria y la generación de energía eléctrica, lo que se traduce en mayor estabilidad económica y energética para Colombia a partir de 2027.

El proyecto prevé su entrada en operación en enero de 2027 y se perfila como una de las principales alternativas para asegurar un suministro confiable de gas natural en el mediano plazo.

Conexión estratégica con la infraestructura de Chuchupa

En el marco del desarrollo de la Planta Regasificadora La Guajira, TGI firmó un Acuerdo de Conexión y Derecho de Uso de la línea de transferencia con Hocol, filial del Grupo Ecopetrol y operador de la Asociación Guajira. Este acuerdo permitirá conectar la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU) a la línea Chuchupa B–Ballena.

La conexión facilitará el uso de las facilidades existentes de la plataforma Chuchupa B, otorgando acceso directo al Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural. De esta forma, el gas natural licuado importado podrá ser regasificado, incorporado al sistema y transportado hacia el interior del país para su distribución.

Inversión de TGI y respaldo a la oferta futura de gas

Todas las inversiones necesarias para habilitar el proyecto en Ballena, así como las adicionales que se requieran para mejorar la oferta de gas asociada a esta iniciativa, serán realizadas por TGI. Esta decisión refleja el compromiso del Grupo Energía Bogotá con el abastecimiento de gas natural en Colombia.

Además, el proyecto busca preparar la infraestructura para el ingreso de gas natural proveniente de campos offshore, con el objetivo de mantener los niveles actuales de producción del campo Chuchupa y preservar la integridad de la infraestructura existente.

Según Jorge Henao, gerente general de TGI, el acuerdo representa un hito para el país. “Gracias a lo allí establecido TGI podrá conectar la infraestructura flotante que ofrecerá el servicio de regasificación de gas natural licuado, convertirlo a estado gaseoso y transportarlo hasta el interior del país, para ser entregado a los hogares, comercios y, sobre todo, dar respaldo y confiabilidad a los sectores industrial y térmico”, afirmó.

Henao destacó que este avance permitirá que “Colombia siga avanzando como país con gas natural disponible y asequible”, en un contexto de creciente demanda energética.

La Guajira y una transición energética gradual y segura

Desde Hocol, su presidente Luis Eduardo Parra resaltó el valor estratégico del proyecto para el país y para la región. “Dentro de los análisis de las diferentes alternativas de la infraestructura de regasificación del Grupo Ecopetrol, sin duda, este proyecto en La Guajira es una oportunidad para el aprovechamiento de la infraestructura existente, pero también del talento humano y de las capacidades que Hocol puede ofrecerle al sector”, señaló.

Parra subrayó que Hocol ha sido por más de 50 años “un actor responsable y comprometido con el desarrollo del departamento de La Guajira”, con la finalidad de avanzar hacia “una transición energética gradual, segura y justa”.

Entérese: Ecopetrol irá a la justicia por cobro de IVA del 19% que la Dian le exige desde 2022

