Ecopetrol activa plan de contingencia nacional ante paro de 24 horas de la USO

Ecopetrol respondió al cese de actividades por 24 horasconvocado por la Unión Sindical Obrera (USO) en medio del proceso de negociación de la nueva Convención Colectiva de Trabajo y aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo con la organización sindical.
La compañía señaló que es respetuosa de la Constitución y de los derechos de asociación y libertad sindical, y destacó que su modelo de relación con las organizaciones sindicales está fundamentado en el diálogo y en el cumplimiento de la normatividad vigente.
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