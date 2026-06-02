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Ecopetrol activa plan de contingencia nacional ante paro de 24 horas de la USO

La petrolera afirmó que mantiene abiertas las negociaciones con la USO y aseguró que garantizará el abastecimiento de combustibles y la continuidad de sus operaciones tras el paro de 24 horas convocado por el sindicato.

  • Ecopetrol aseguró que mantiene una disposición permanente al diálogo para continuar avanzando en la búsqueda de acuerdos durante la fase de negociación, que actualmente sigue activa. Foto: Tomada de redes sociales
    Ecopetrol aseguró que mantiene una disposición permanente al diálogo para continuar avanzando en la búsqueda de acuerdos durante la fase de negociación, que actualmente sigue activa. Foto: Tomada de redes sociales
  • Ecopetrol activa plan de contingencia nacional ante paro de 24 horas de la USO
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
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Ecopetrol respondió al cese de actividades por 24 horasconvocado por la Unión Sindical Obrera (USO) en medio del proceso de negociación de la nueva Convención Colectiva de Trabajo y aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo con la organización sindical.

La compañía señaló que es respetuosa de la Constitución y de los derechos de asociación y libertad sindical, y destacó que su modelo de relación con las organizaciones sindicales está fundamentado en el diálogo y en el cumplimiento de la normatividad vigente.

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Ecopetrol activa plan de contingencia nacional ante paro de 24 horas de la USO

Negociación de la convención colectiva sigue en etapa de arreglo directo

Según Ecopetrol, durante el proceso de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo se han venido adelantando conversaciones con el propósito de alcanzar acuerdos sostenibles dentro de la etapa de arreglo directo.

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La empresa afirmó que las negociaciones han avanzado bajo principios de respeto, colaboración y buena fe, con el objetivo de construir consensos que beneficien tanto a los trabajadores como a la organización.

En ese contexto, la compañía reiteró que mantiene una disposición permanente al diálogo constructivo para continuar avanzando en la búsqueda de acuerdos durante la fase de negociación que actualmente sigue activa.

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Ecopetrol activa medidas para garantizar la operación y el abastecimiento

Ante las acciones emprendidas por la USO relacionadas con el cese de actividades, Ecopetrol informó que puso en marcha medidas operativas en sus diferentes instalaciones y centros de trabajo para asegurar la prestación del servicio público esencial que tiene a su cargo.

La compañía explicó que activó de manera preventiva su plan de contingencia nacional con el fin de garantizar la seguridad de las personas, la continuidad de las operaciones, la protección de los activos estratégicos y el abastecimiento normal de combustibles y energéticos en todo el país.

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De acuerdo con la petrolera, estas acciones buscan mitigar cualquier posible afectación derivada de la jornada de protesta sindical y preservar el funcionamiento de sus actividades productivas.

Ecopetrol rechaza señalamientos de la USO y pide mantener el diálogo

En su pronunciamiento, Ecopetrol rechazó las afirmaciones realizadas por la OSU sobre el proceso de negociación y defendió la manera en que se han desarrollado las conversaciones entre las partes.

La empresa sostuvo que la etapa de arreglo directo continúa mediante espacios de conversación fundamentados en el “respeto, la escucha y la construcción conjunta de soluciones, en beneficio de los trabajadores, sus familias y el país”.

Asimismo, indicó que continuará monitoreando la evolución de la situación y adoptará las que sean necesarias para proteger la integridad de las personas, garantizar la continuidad de las medidas operativas y cumplir con los compromisos adquiridos con Colombia.

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Finalmente, Ecopetrol hizo un llamado a la USO para mantener los canales institucionales de diálogo con el propósito de avanzar en la negociación colectiva y evitar afectaciones al servicio que presta la compañía.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto dura el paro de la USO en Ecopetrol?
El cese de actividades anunciado por la USO fue convocado por 24 horas. Sin embargo, la evolución del conflicto laboral dependerá de cómo avance la negociación colectiva entre el sindicato y Ecopetrol durante la etapa de arreglo directo.
¿Habrá escasez de gasolina o combustibles por el paro de Ecopetrol?
Según Ecopetrol, no se prevén afectaciones al abastecimiento de combustibles. La compañía activó un plan de contingencia nacional para mantener la continuidad operativa y garantizar el suministro energético en el país mientras se desarrolla la jornada de protesta sindical.
¿Qué es el plan de contingencia de Ecopetrol?
Se trata de un conjunto de medidas preventivas implementadas por la empresa para asegurar la continuidad de las operaciones, proteger activos estratégicos, garantizar la seguridad de trabajadores y mantener el abastecimiento de combustibles ante eventuales interrupciones o situaciones extraordinarias.

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