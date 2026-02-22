Ecopetrol no podría importar gas de Venezuela sin licencia de Estados Unidos, advierte ministro de Minas

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, advirtió que Colombia no podría importar gas natural desde Venezuela a través de Ecopetrol debido a la falta de una licencia otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Ofac, entidad del gobierno de Estados Unidos que regula las sanciones económicas sobre el país vecino.
Desde Barichara, Santander, el jefe de la cartera energética explicó que, según la información recibida desde Venezuela, cualquier comercialización de gas hacia Colombia requiere una autorización expresa de esa oficina estadounidense. Sin ese permiso, la estatal Ecopetrol no podría ejecutar la operación.