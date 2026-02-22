x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El día que Willie Colón fue arrestado con su orquesta en Medellín; la experiencia hasta inspiró una canción

Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 1985 cuando el cantante tenía prevista una presentación en el entonces Coliseo Cubierto de Medellín. Lo que vivió ese día inspiró una canción en la que narró su versión de los hechos. Así lo documentó EL COLOMBIANO en ese momento.

  • Esta es la foto que compartió Willie Colón de su arresto en Medellín. FOTO: Tomada de X @williecolon
    Esta es la foto que compartió Willie Colón de su arresto en Medellín. FOTO: Tomada de X @williecolon
  • El día que Willie Colón fue arrestado con su orquesta en Medellín; la experiencia hasta inspiró una canción
Jessica Quintero Serna
Jessica Quintero Serna

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

La muerte de Willie Colón este sábado a sus 75 años tiene a sus seguidores y a los amantes de la salsa reproduciendo una y otra vez sus canciones para recordar no solo su destreza con el trombón, instrumento que lo hizo ser conocido como “El malo del Bronx”, sino las letras de sus canciones, que narran con destreza y finura la cotidianidad latina de las décadas de los setenta y ochenta en las calles de Nueva York, San Juan y hasta Medellín.

Lea aquí: Falleció a los 75 años Willie Colón, el trombón que le dio vida a la salsa urbana

Y es que un episodio en la capital antioqueña, en la década de los ochenta, lo inspiró para componer una canción que hace parte de su amplio repertorio.

Fue en Medellín donde “El malo del Bronx” estuvo detenido un par de horas junto con su orquesta, tal vez trayendo a la realidad esas icónicas portadas de sus LP recreadas como delincuente.

El jueves 5 de septiembre de 1985, Willie Colón tenía programada una presentación en el Coliseo Cubierto (ahora el coliseo Iván de Bedout). Sus seguidores llenaron el lugar con el deseo de escuchar sus clásicos con Fania y las nuevas canciones que estrenaba como solista, pero el público se quedó esperando. Colón y su orquesta nunca se subieron al escenario por un conflicto que se armó tras bambalinas.

Siga leyendo: ¿Complicaciones respiratorias? Una de las hipótesis del fallecimiento de Willie Colón

Las cosas ya habían empezado mal incluso antes de llegar a la ciudad. El cantante y su equipo tuvieron dificultades con su vuelo desde Bogotá, lo que impidió que el artista se subiera a la tarima a las 9:00 p. m. como estaba previsto, por lo que su presentación se pospuso hasta la medianoche.

Pero una vez en la ciudad, una pelea con los empresarios de Rumba Producciones, Giovani Andrés Ulloa y Diego Parra, porque no le habían cancelado el pago acordado por la presentación, hizo que Colón se negara a subir al escenario, lo que finalmente obligó la cancelación del concierto.

La noticia desató la ira del público, que armó una asonada, y fue tal la magnitud de los desmanes que la policía intervino y arrestó a Willie Colón y a los 13 músicos de su orquesta y los puso tras las rejas en la estación de policía de Belén bajo cargos de incumplimiento de contrato y estafa.

Los hechos fueron documentados por EL COLOMBIANO en esa época que, en una publicación en primera plana el sábado 7 de septiembre de ese año con una ilustración y una descripción de lo sucedido dos noches antes.

Le puede interesar: “Gracias por su legado”: las reacciones de los maestros de la salsa a la muerte de Willie Colón

“Bochornosos incidentes se desarrollaron en la noche del jueves en el Coliseo Cubierto de Medellín, como lo informamos en nuestra segunda edición de ayer. Después de una larga espera, parte del público, cansado e impaciente, causó destrucción en el escenario deportivo al protestar por la no presentación del conjunto de salsa de Willie Colón”, se lee en la primera página de EL COLOMBIANO del 7 de septiembre de 1985 junto a una ilustración de ‘Ricky’ que interpretó con humor y sátira lo sucedido en el evento.

InfogrÃ¡fico
El día que Willie Colón fue arrestado con su orquesta en Medellín; la experiencia hasta inspiró una canción

El cantante permaneció detenido durante dos días en una celda de la unidad de inteligencia F2 de la estación de Policía. De esa estancia tras la rejas quedó una fotografía que el propio Colón compartió en su cuenta de X en 2021.

“Especial No. 5. Foto de la celda en Medellín donde estuve preso con los muchachos en 1985”, dice la publicación del cantante junto a la icónica foto.

El día que Willie Colón fue arrestado con su orquesta en Medellín; la experiencia hasta inspiró una canción

Esa experiencia fue la que inspiró al “Malo del Bronx” a componer Especial No. 5, que fue publicada el 6 de marzo de 1986.

El nombre hace referencia al número de la celda donde estuvo recluido en Medellín, mientras que la letra de la canción es una descripción de aquel episodio.

“En especial No. 5, / Por fin pudieron encerrar / A uno de los grandes peligros / Para la comunidad / Eran un chorro de bandidos / Que venían de Bogotá / Declaraba el coronel / Que aspiraba a general”, así inicia la canción de Colón refiriéndose a su propia experiencia.

La canción, que desarrolla toda la versión de Colón sobre ese “carcelazo” en Medellín concluye con una referencia a un personaje icónico otra una de sus exitosas hechas canción: “ Ay coronel / Para qué te enfadas / Si no hicimos nada / Suéltanos / Que ya es madrugada / Antes hágame el favor de llamar a la embajada / Por lo menos cámbianos de celda que estamos con Pedro Navaja”.

Willie Colón fue un visitante asiduo en Medellín, donde el público siempre recibió con gusto sus presentaciones. La última vez que cantó en la ciudad fue en agosto de 2019, en el centro de eventos La Macarena, durante la Feria de las Flores de ese año.

Temas recomendados

Cultura
Música
Eventos
Conciertos
artistas
Cantantes
Arresto
Antioquia
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida