El día que Willie Colón fue arrestado con su orquesta en Medellín; la experiencia hasta inspiró una canción

La muerte de Willie Colón este sábado a sus 75 años tiene a sus seguidores y a los amantes de la salsa reproduciendo una y otra vez sus canciones para recordar no solo su destreza con el trombón, instrumento que lo hizo ser conocido como “El malo del Bronx”, sino las letras de sus canciones, que narran con destreza y finura la cotidianidad latina de las décadas de los setenta y ochenta en las calles de Nueva York, San Juan y hasta Medellín. Lea aquí: Falleció a los 75 años Willie Colón, el trombón que le dio vida a la salsa urbana Y es que un episodio en la capital antioqueña, en la década de los ochenta, lo inspiró para componer una canción que hace parte de su amplio repertorio. Fue en Medellín donde “El malo del Bronx” estuvo detenido un par de horas junto con su orquesta, tal vez trayendo a la realidad esas icónicas portadas de sus LP recreadas como delincuente.

El jueves 5 de septiembre de 1985, Willie Colón tenía programada una presentación en el Coliseo Cubierto (ahora el coliseo Iván de Bedout). Sus seguidores llenaron el lugar con el deseo de escuchar sus clásicos con Fania y las nuevas canciones que estrenaba como solista, pero el público se quedó esperando. Colón y su orquesta nunca se subieron al escenario por un conflicto que se armó tras bambalinas. Siga leyendo: ¿Complicaciones respiratorias? Una de las hipótesis del fallecimiento de Willie Colón Las cosas ya habían empezado mal incluso antes de llegar a la ciudad. El cantante y su equipo tuvieron dificultades con su vuelo desde Bogotá, lo que impidió que el artista se subiera a la tarima a las 9:00 p. m. como estaba previsto, por lo que su presentación se pospuso hasta la medianoche. Pero una vez en la ciudad, una pelea con los empresarios de Rumba Producciones, Giovani Andrés Ulloa y Diego Parra, porque no le habían cancelado el pago acordado por la presentación, hizo que Colón se negara a subir al escenario, lo que finalmente obligó la cancelación del concierto.

La noticia desató la ira del público, que armó una asonada, y fue tal la magnitud de los desmanes que la policía intervino y arrestó a Willie Colón y a los 13 músicos de su orquesta y los puso tras las rejas en la estación de policía de Belén bajo cargos de incumplimiento de contrato y estafa. Los hechos fueron documentados por EL COLOMBIANO en esa época que, en una publicación en primera plana el sábado 7 de septiembre de ese año con una ilustración y una descripción de lo sucedido dos noches antes. Le puede interesar: “Gracias por su legado”: las reacciones de los maestros de la salsa a la muerte de Willie Colón “Bochornosos incidentes se desarrollaron en la noche del jueves en el Coliseo Cubierto de Medellín, como lo informamos en nuestra segunda edición de ayer. Después de una larga espera, parte del público, cansado e impaciente, causó destrucción en el escenario deportivo al protestar por la no presentación del conjunto de salsa de Willie Colón”, se lee en la primera página de EL COLOMBIANO del 7 de septiembre de 1985 junto a una ilustración de ‘Ricky’ que interpretó con humor y sátira lo sucedido en el evento.

El cantante permaneció detenido durante dos días en una celda de la unidad de inteligencia F2 de la estación de Policía. De esa estancia tras la rejas quedó una fotografía que el propio Colón compartió en su cuenta de X en 2021. “Especial No. 5. Foto de la celda en Medellín donde estuve preso con los muchachos en 1985”, dice la publicación del cantante junto a la icónica foto.

Esa experiencia fue la que inspiró al “Malo del Bronx” a componer Especial No. 5, que fue publicada el 6 de marzo de 1986. El nombre hace referencia al número de la celda donde estuvo recluido en Medellín, mientras que la letra de la canción es una descripción de aquel episodio. “En especial No. 5, / Por fin pudieron encerrar / A uno de los grandes peligros / Para la comunidad / Eran un chorro de bandidos / Que venían de Bogotá / Declaraba el coronel / Que aspiraba a general”, así inicia la canción de Colón refiriéndose a su propia experiencia. La canción, que desarrolla toda la versión de Colón sobre ese “carcelazo” en Medellín concluye con una referencia a un personaje icónico otra una de sus exitosas hechas canción: “ Ay coronel / Para qué te enfadas / Si no hicimos nada / Suéltanos / Que ya es madrugada / Antes hágame el favor de llamar a la embajada / Por lo menos cámbianos de celda que estamos con Pedro Navaja”.