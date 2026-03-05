Roa dice que Ecopetrol “no descarta vender activos en el Permian” ante interés de inversionistas internacionales

En medio de la presentación de los resultados financieros de 2025, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que la compañía ha recibido propuestas de actores internacionales interesados en adquirir sus activos en la cuenca del Permian Basin, uno de los principales polos de producción petrolera en Estados Unidos. “Hemos recibido propuestas de distintos actores internacionales para hacerse con los activos del Permian. No lo descartamos de facto. Hay un altísimo apetito internacional por los activos de Ecopetrol”, señaló el directivo. Roa explicó que las operaciones que la petrolera desarrolla en esa zona, en alianza con Occidental Petroleum, tienen una incidencia directa en el aumento de la producción y en la reposición de reservas. Sin embargo, precisó que la inversión realizada por la compañía colombiana en estos activos aún no ha sido recuperada. “Es un activo importante que nos suma reservas y producción, pero aún no hemos retornado la inversión. Tenemos la expectativa de recuperarla”, afirmó. Le puede interesar: Ecopetrol entregará un dividendo 51,4% más bajo, tras desplome de su ganancias de 2025

Roa descarta política “antihidrocarburos”

Durante la presentación de resultados, el presidente de Ecopetrol también rechazó la idea de que exista una política gubernamental orientada a desmantelar el negocio de los hidrocarburos. Según explicó, no ha recibido directrices para abandonar esa actividad y reiteró que la empresa tiene la capacidad operativa para mantener su producción en el largo plazo. “No hay una política antihidrocarburos. Ecopetrol es una empresa capacitada y habilitada para producir hasta 730.000 barriles diarios”, sostuvo. El directivo añadió que la producción no está estancada y que la compañía viene registrando indicadores favorables en este frente.

Utilidades cayeron casi 40% en 2025

Los anuncios se dieron en un contexto de resultados financieros a la baja. Ecopetrol reportó utilidades por $9 billones en 2025, lo que representa una caída cercana al 40% frente al año anterior y el nivel más bajo desde la pandemia. En términos absolutos, las ganancias de la principal empresa del país se redujeron en $5,9 billones frente a 2024. Roa explicó que la disminución estuvo marcada principalmente por factores externos, entre ellos la caída del precio internacional del petróleo y la apreciación del peso colombiano frente al dólar. "El entorno sigue siendo complejo y retador. La caída de cerca del 15% en el precio del Brent frente al año anterior tiene consecuencias no solo para Ecopetrol, sino para cualquier petrolera del mundo", afirmó.

Producción y reservas