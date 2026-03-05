Roa dice que Ecopetrol “no descarta vender activos en el Permian” ante interés de inversionistas internacionales

En medio de la presentación de los resultados financieros de 2025, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que la compañía ha recibido propuestas de actores internacionales interesados en adquirir sus activos en la cuenca del Permian Basin, uno de los principales polos de producción petrolera en Estados Unidos.
“Hemos recibido propuestas de distintos actores internacionales para hacerse con los activos del Permian. No lo descartamos de facto. Hay un altísimo apetito internacional por los activos de Ecopetrol”, señaló el directivo.
Roa explicó que las operaciones que la petrolera desarrolla en esa zona, en alianza con Occidental Petroleum, tienen una incidencia directa en el aumento de la producción y en la reposición de reservas.
Sin embargo, precisó que la inversión realizada por la compañía colombiana en estos activos aún no ha sido recuperada.
“Es un activo importante que nos suma reservas y producción, pero aún no hemos retornado la inversión. Tenemos la expectativa de recuperarla”, afirmó.
