Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Multimedia
hace 3 horas
bookmark

Esta es la nueva serie que retrata a Sherlock Holmes como nadie lo había hecho

hace 3 horas
María José Chitiva Londoño

Periodista de la Universidad de Antioquia. He trabajado como fact-checker en La Silla Vacía y ahora hago parte de la sección de Tendencias de El Colombiano.

El personaje creado por Arthur Conan Doyle tiene una nueva adaptación titulada El joven Sherlock, de Prime Video, la cual contará con 8 episodios. EL COLOMBIANO conversó con Hero Fiennes-Tiffin, su protagonista....

María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

