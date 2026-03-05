Tragedia en Segovia: minero murió tras caer 15 metros de un socavón

Una nueva tragedia enluta al departamento. Un minero perdió la vida en las últimas horas tras una emergencia ocurrida al interior de la mina El Silencio, en el municipio de Segovia, en el Nordeste de Antioquia.

De acuerdo con información recolectada por EL COLOMBIANO y suministrada por la Policía de Antioquia, el miércoles 4 de marzo, el minero, al parecer ilegal, habría ingresado a la mina de Aris Mining para sacar material con otra persona.

Sin embargo, las cosas no salieron bien y el hombre terminó cayendo de una altura de 15 metros.