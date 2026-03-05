Grupo Gilinski entra a GeoPark con inversión de US$107 millones y se convierte en su mayor accionista

El Grupo Gilinski dio un paso clave en el sector energético tras concretar una inversión estratégica en GeoPark por US$107 millones, operación con la que se convirtió en el principal accionista de la petrolera con cerca del 20% de las acciones en circulación.
La inversión se realizó a través de Colden Investments S.A., una afiliada del grupo, que adquirió 12.876.053 nuevas acciones ordinarias de GeoPark a US$8,31 por acción mediante una transacción de inversión privada en capital público (PIPE). Con el cierre del acuerdo, la firma pasa a ser el mayor accionista de la compañía.