Grupo Gilinski entra a GeoPark con inversión de US$107 millones y se convierte en su mayor accionista

El Grupo Gilinski dio un paso clave en el sector energético tras concretar una inversión estratégica en GeoPark por US$107 millones, operación con la que se convirtió en el principal accionista de la petrolera con cerca del 20% de las acciones en circulación. La inversión se realizó a través de Colden Investments S.A., una afiliada del grupo, que adquirió 12.876.053 nuevas acciones ordinarias de GeoPark a US$8,31 por acción mediante una transacción de inversión privada en capital público (PIPE). Con el cierre del acuerdo, la firma pasa a ser el mayor accionista de la compañía.

La operación fue liderada por los empresarios Jaime Gilinski y Gabriel Gilinski, y abre la puerta para que el grupo amplíe su participación hasta 32% de la compañía, además de permitirle nominar dos miembros en la junta directiva, incluido el ingreso inmediato de Gabriel Gilinski. Le puede interesar: CEO de GeoPark plantea hacer fracking en Colombia y cita la experiencia de Vaca Muerta, Argentina

Apuesta por el crecimiento regional

De acuerdo con la compañía, la inversión refleja la confianza del grupo en la estrategia de crecimiento de GeoPark, que busca consolidarse como una plataforma energética independiente líder en América Latina. La petrolera cuenta con una posición consolidada en Colombia y una presencia creciente en Argentina, donde avanza en el desarrollo de proyectos en la formación Vaca Muerta, considerada una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo. Además, la compañía señaló que el nuevo socio estratégico respalda su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico, basada en disciplina de capital, excelencia técnica y la búsqueda de nuevas oportunidades en el sector energético regional. Lea más: Ecopetrol entregará un dividendo 51,4% más bajo, tras desplome de su ganancias de 2025

Reconfiguración del accionariado