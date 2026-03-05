¿Debe continuar Diego Arias en Nacional? Un debate que va más allá de la eliminación

La eliminación de Atlético Nacional de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios reabrió un debate que aparece cada vez que el equipo fracasa en una instancia decisiva: ¿debe seguir Diego Arias como entrenador del conjunto verdolaga?
Tras una derrota de este calibre siempre resulta fácil buscar responsables y pedir cambios inmediatos. Sin embargo, la decisión de mantener o no al técnico debería tomarse con cabeza fría por parte de la dirigencia, analizando no solo el resultado reciente, sino también el contexto y el proceso.
La crisis internacional de Nacional no comenzó con Arias. Desde 2017 el club ha acumulado decepciones fuera del país, con distintos entrenadores en el banquillo, algunos de mayor experiencia y prestigio que otros. Ninguno ha logrado devolver al equipo a la élite continental.