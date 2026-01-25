Ecopetrol irá a la justicia por cobro de IVA del 19% que la Dian le exige desde 2022

Ecopetrol confirmó que fue notificada oficialmente de la decisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que ratifica una sanción por el cobro del IVA de 19% a las importaciones de combustible realizadas entre 2022 y 2024. El monto total asciende a $5,3 billones, más intereses moratorios. Según informó la compañía, la Dian expidió la Resolución 000571, mediante la cual confirmó la Liquidación Oficial de Corrección 6224-2078 del 25 de agosto de 2025. En el documento, la autoridad tributaria ratifica su interpretación normativa sobre el Impuesto sobre las Ventas aplicado a la importación de gasolina. En el comunicado, Ecopetrol precisó: “La Dian, en línea con su interpretación y siguiendo el procedimiento aduanero vigente, notificó a Ecopetrol S.A. (...) una sanción, que en conjunto ascienden a $5,3 billones, más intereses moratorios, para el periodo comprendido entre 2022 y 2024”.

Ecopetrol anuncia acciones legales y mantiene diferencias con la Dian

La petrolera estatal reiteró que mantiene diferencias de interpretación normativa con la Dian frente a este cobro y anunció que adelantará las acciones legales correspondientes. “Ecopetrol adelantará las acciones legales pertinentes (...) de conformidad con las normas vigentes en materia tributaria y aduanera en defensa de su posición”, señaló la empresa. Entérese: Detectan nuevo daño fiscal por más de $86.000 millones en contratos de Ecopetrol: aquí los detalles No obstante, la compañía aseguró que la controversia se ha desarrollado en un marco colaborativo con la autoridad tributaria, ratificó su compromiso de cumplir todas las obligaciones aduaneras y afirmó que respetará las decisiones que se adopten en las instancias judiciales posteriores.

Antecedentes: advertencias de la USO y el impacto financiero

A comienzos de mayo, la Unión Sindical Obrera (USO) reveló que la Dian exigía inicialmente un pago de $9,4 billones por concepto de IVA del 19% aplicado a la gasolina importada. De ese total, $6,1 billones corresponderían a Ecopetrol, $1 billón a la Refinería de Cartagena y $2,3 billones a intereses de mora. El sindicato advirtió que la Dian buscaba ampliar el cobro hasta $21 billones al extender la medida a las importaciones de ACPM. En ese contexto, César Loza, expresidente de la USO, afirmó: “Esos cobros representan para Ecopetrol asumir una reforma tributaria individual, comprometen su estabilidad financiera y ponen en riesgo de quiebra la empresa más importante de los colombianos”. Loza también señaló que la autoridad tributaria habría adoptado medidas que afectarían la caja de la compañía para compensar la falta de recaudo fiscal durante 2024. Por ello, la USO pidió reconsiderar lo que calificó como un IVA “discriminatorio”.

Retroactividad y alcance del cobro

Aunque no se ha precisado desde cuándo comenzó a aplicarse la medida, la USO explicó que el monto exigido corresponde a valores retroactivos, debido a que, según la Dian, el impuesto no habría sido cancelado oportunamente. El sindicato reiteró que el cobro, que incluye retroactivos de 2022, 2023, 2024 y 2025, equivale en la práctica a una reforma tributaria para la empresa y constituye una medida especialmente agresiva para la estatal. Le puede gustar: ¡Pilas! Bre-B presentaría fallas por mantenimiento en pleno flujo comercial por conciertos de Bad Bunny Ecopetrol explicó que la controversia se centra en la base sobre la cual debe liquidarse el IVA. Mientras la Dian sostiene que el impuesto debe cobrarse sobre el valor declarado en aduanas, la compañía discrepa de esa interpretación, lo que dio origen a los requerimientos fiscales. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se refirió al cambio en las condiciones del impuesto: “Es difícil cuando uno venía pagando un impuesto de 5% y luego te dicen que será de 19% desde 2022”. Además, aseguró que la empresa acudirá a la vía judicial, especialmente por la aplicación retroactiva del cobro.

Pagos realizados y posibles devoluciones