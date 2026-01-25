Ecopetrol irá a la justicia por cobro de IVA del 19% que la Dian le exige desde 2022

Ecopetrol confirmó que fue notificada oficialmente de la decisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que ratifica una sanción por el cobro del IVA de 19% a las importaciones de combustible realizadas entre 2022 y 2024. El monto total asciende a $5,3 billones, más intereses moratorios.
Según informó la compañía, la Dian expidió la Resolución 000571, mediante la cual confirmó la Liquidación Oficial de Corrección 6224-2078 del 25 de agosto de 2025. En el documento, la autoridad tributaria ratifica su interpretación normativa sobre el Impuesto sobre las Ventas aplicado a la importación de gasolina.
En el comunicado, Ecopetrol precisó: “La Dian, en línea con su interpretación y siguiendo el procedimiento aduanero vigente, notificó a Ecopetrol S.A. (...) una sanción, que en conjunto ascienden a $5,3 billones, más intereses moratorios, para el periodo comprendido entre 2022 y 2024”.