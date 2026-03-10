x

De accidente a doble homicidio: el caso de asesinato de una mujer y su bebé en Bogotá

Un desgarrador caso que inicialmente fue reportado como accidente de tránsito terminó siendo un presunto doble homicidio que habría sido disfrazado de siniestro vial y salió a la luz en Bogotá. La Fiscalía señala que un hombre habría simulado un choque contra un árbol tras la muerte de su expareja y su bebé de 10 meses.

Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
bookmark

Lo que en la madrugada del 12 de diciembre de 2025 parecía un accidente de tránsito en el occidente de Bogotá terminó convirtiéndose, meses después, en un caso judicial por doble homicidio que hoy sacude a la capital.

El hecho ocurrió en el barrio Bosque Popular, en la localidad de Engativá, cerca del Jardín Botánico. En ese momento, organismos de socorro encontraron un vehículo subido a un separador vial y chocado contra un árbol. Dentro del carro había tres personas: una mujer y su bebé de 10 meses sin signos vitales, y un hombre inconsciente en el asiento del copiloto.

De acuerdo con los primeros reportes consignados en un boletín de la Fiscalía General de la Nación, dentro del vehículo fue encontrado el cuerpo sin vida de la mujer y, en la parte baja del automotor, el del menor. El hombre que los acompañaba fue trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención de urgencia.

Entérese: Más de 186.000 mujeres víctimas de violencia sexual desde 2018: las cifras detrás del 8M

Durante varios días, el caso fue tratado como un posible siniestro vial. Incluso una de las hipótesis iniciales planteaba que la mujer habría sufrido un paro cardíaco mientras conducía, lo que habría provocado la colisión. Sin embargo, con el paso de las semanas, la investigación tomó un rumbo completamente distinto.

¿Cuáles fueron las evidencias que cambiaron la historia y revelaron un doble homicidio?

Según la Fiscalía General de la Nación, las diligencias adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal revelaron inconsistencias con la versión del accidente.

El ente investigador indicó que los cuerpos de las víctimas presentaban heridas que no correspondían con un siniestro vial. Los análisis forenses determinaron que la mujer tenía una herida en el cuello causada con un arma cortopunzante. En el caso del bebé, los expertos hallaron lesiones compatibles con una agitación violenta de su cuerpo, conocida como “zarandeo”, que habría ocurrido antes del supuesto choque. A partir de estos hallazgos, la Fiscalía señaló que la muerte de la mujer y del menor no fue producto de un accidente, sino de un doble homicidio.

De accidente a doble homicidio: el caso de una mujer y su bebé en Bogotá.Foto: Fiscalía General de la Nación
De accidente a doble homicidio: el caso de una mujer y su bebé en Bogotá.Foto: Fiscalía General de la Nación

“Las actividades investigativas adelantadas por la muerte de una mujer y su hijo de 10 meses, en lo que inicialmente se consideró como un accidente de tránsito ocurrido el 12 de diciembre del 2025 en inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá, permitieron obtener elementos materiales probatorios que dan cuenta de la ocurrencia de un doble homicidio en el que estaría involucrado el padre del menor”, explicó Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial.

Lea también: Estos son los más buscados por feminicidio y violencia contra la mujer en el Valle de Aburrá

De acuerdo con la investigación, el hombre, identificado como Hugo Fernando Silva Soto, habría recogido a la mujer, quien era su expareja, y posteriormente se trasladaron al sector de Villa Luz para recoger al bebé. Las pruebas recopiladas, entre ellas videos de cámaras de seguridad y muestras biológicas encontradas dentro del vehículo, permitieron reconstruir parte de la secuencia.

Según la Fiscalía, cuando la mujer se percató de que el niño estaba muerto reclamó airadamente, momento en el que el hombre presuntamente la atacó con un cuchillo. Después, con el objetivo de desviar la atención de las autoridades, habría limpiado el vehículo, retirado elementos que lo comprometían y provocado el choque contra el árbol para simular un accidente.

La investigación también señala que acomodó el cuerpo de la mujer en el asiento del conductor para aparentar que ella manejaba y luego se ubicó en el puesto del copiloto con algunas lesiones para esperar la llegada de los organismos de emergencia.

Entérese: En Antioquia matan a cinco personas por día: disputas criminales, la principal causa

Tras recopilar las pruebas, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a Silva Soto los delitos de homicidio y feminicidio agravados, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

De accidente a doble homicidio: el caso de asesinato de una mujer y su bebé en Bogotá

El procesado no aceptó los cargos y deberá enfrentar el proceso judicial mientras permanece con medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Con este giro en la investigación, el caso que durante semanas fue interpretado como un accidente de tránsito pasó a ser investigado como un presunto crimen familiar, que dejó dos víctimas, una mujer y su hijo de apenas 10 meses.

Siga leyendo: Carlos Eduardo Mora, tercer condenado por crimen de Miguel Uribe; pagará 21 años de prisión

Utilidad para la vida