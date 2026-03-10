¿Qué tanto le suman los “vices” a De la Espriella y a Cepeda?

Los dos punteros de las encuestas, Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, anunciaron con horas de diferencia a sus fórmulas vicepresidenciales. No pasaron ni dos días después de los resultados de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. Esta semana el tema de conversación es la carrera a la Presidencia, ya no solo por los resultados de las consultas en las que la gran ganadora fue Paloma Valencia, sino porque para el viernes los candidatos que irán a primera vuelta deben tener su fórmula lista.
En Colombia y en todo el mundo, esa elección está mediada la mayoría de las veces por el marketing político. Es decir, la estrategia de tener a una figura que logre ampliar la base de votantes de ese candidato, ya sea porque se ubica en otro lado del espectro ideológico, representa a otros sectores o poblaciones clave, o incluso para pagar favores políticos.
En nuestro país, el vicepresidente suele tener una tarea específica durante el mandato, pero pocas veces lidera o tiene igual o más protagonismo que el jefe de Estado, salvo casos puntuales como el del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien abanderó una agenda ambiciosa en el sector de vivienda e infraestructura. Casi que todos los demás han sido relegados o terminaron peleando con el mandatario de turno.