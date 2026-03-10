¿Derecha fracturada? Enrique Gómez dice que Salvación Nacional fue “objetivo de ataques brutales desde el Centro Democrático”

Salvación Nacional obtuvo cuatro curules en el Senado, pese a que el Centro Democrático y otras fuerzas políticas daban por hecho que no pasarían el umbral. Necesitaban el 3% y, según el preconteo, obtuvieron el 3,63% con cerca de 706 mil votos. Sin embargo, para Enrique Gómez, cabeza de lista al Senado y líder del partido, fueron “objeto de ataques desde el Centro Democrático, que no hicieron contra el Pacto Histórico”, según dijo en La Hora de la Verdad. Cabe aclarar que, con cerca de 140 mil votos, Gómez fue uno de los congresistas más votados de esta contienda. A su vez, fue crucial la votación de la exconcejal liberal Sara Castellanos, quien trajo votos de los cristianos de la iglesia Misión Carismática Internacional. Sus padres son pastores de allí y ella defiende causas religiosas. En total sacó más de 100 mil votos para la lista.

¿Por qué hay tensiones entre Salvación Nacional y el uribismo?

Salvación Nacional, fundado por Álvaro Gómez Hurtado, recuperó su personería jurídica para las elecciones de 2022. Después de ganar visibilidad en las elecciones regionales, lanzaron una lista al Senado apoyando a Abelardo de la Espriella, la cual denominaron “la lista de El Tigre”. Esto no cayó bien en algunos sectores del uribismo, que insistían en que la derecha llegara unificada a las elecciones. EL COLOMBIANO habló con Gómez, que aseguró que desde la colectividad uribista “publicaron sondeos de manera maliciosa para sustentar la tesis de que no llegábamos al umbral, de que el votante perdía su voto con las listas de Salvación Nacional”. Agregó que esto “es propaganda negra, así es la política, pero creo que fueron ataques desleales basados en información falsa porque los sondeos no eran muestras representativas ni eran acordes a la legislación vigentes, en mi opinión no pueden ser publicados”. Lea también: Representante electo del Centro Democrático reclama por supuesto fraude y sobornos de un conservador para quitarle curul En palabras de Gómez, esa tesis de que no pasarían el umbral “pudo haber tenido un efecto en restarle una quinta y sexta curul a Salvación Nacional”. Algunos sectores uribistas han chocado con la candidatura de Abelardo de la Espriella, otros lo han apoyado. Otros migraron definitivamente del partido, como el líder gremial José Féliz Lafaurie –casado con María Fernanda Cabal– o el exsenador Carlos Felipe Mejía, quien se lanzó al Senado por Salvación Nacional. Sin embargo, no llegó. A lo largo de la campaña, voces como la del director del Centro Democrático Gabriel Vallejo compartieron mensajes a lo largo de la campaña como el de ”el uribismo no es abelardismo, así se ponga sombrero”. El mismo Vallejo hizo un llamado en sus redes sociales a “no botar el boto” con partidos que, según él, no alcanzarían el umbral.

Los enfrentamientos también vinieron por el llamado de sectores afines a De la Espriella para no votar en las consultas interpartidistas ante la no participación del abogado, narrativa que evidentemente fue confrontada por la colectividad uribista para impulsar la candidatura de Paloma Valencia en la Gran Consulta. Con respecto al impulso de la senadora tras obtener más de 3,2 millones de votos en la jornada del domingo, Gómez dijo a este diario que se trata de una persona “calificada, una gran congresista y con todas las credenciales para llegar a la primera vuelta en una consulta que se sabía de antemano que iba a barrer”. Lea también: “Estoy casada con un mamerto”: ¿Quién es Tomás Rodríguez Barraquer, el esposo de Paloma Valencia? No obstante, el senador electo aseguró que, si bien la aspiración de la senadora a la Casa de Nariño es “respetable”, cree que las elecciones son realmente ”una batalla de dos” en cuanto a intención de voto entre Iván Cepeda y De la Espriella. Y frente al escenario de segunda vuelta, en el que la mayoría de las encuestas han medido que el abogado cordobés no le ganaría al senador del Pacto Histórico, Gómez las criticó diciendo que muchas de ellas “son baladíes con márgenes de error altísimos, hechas por casas periodísticas que tienen candidato”.

Análisis del choque entre Salvación Nacional y el Centro Democrático

Son proyectos diferentes. Para Gustavo Duncan, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Eafit, los choques entre el Centro Democrático se deben a “una disputa entre lo ideológico y lo político. Abelardo quiere hacer un proyecto mucho más de derecha, mientras que el Centro Democrático con la consulta quiere hacer crecer a Paloma Valencia y acercarse al centro”. Hasta ahora, esa tesis se corrobora con el solo planteamiento de que Juan Daniel Oviedo estuviera en el tarjetón junto a Valencia. Mientras tanto, De la Espriella escogió al académico José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda de Iván Duque y con opiniones que se enmarcan más en la derecha que en el centro, aunque desde un perfil más técnico.