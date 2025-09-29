El platal que gastará Ecopetrol para defenderse en el polémico y millonario litigio con Helicol

Ecopetrol dio un paso clave para blindar su defensa en uno de los litigios más polémicos que enfrenta actualmente por los servicios de transporte en helicópteros.
La petrolera estatal suscribió un contrato por $1.950 millones con la firma Bermúdez Villamizar Asociados S.A.S., representada por el abogado Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz, exmagistrado de la sección tercera del Consejo de Estado.
Lea más: Ecopetrol enfrenta demanda por US$22 millones: lo que hay detrás del lío judicial por contrato de helicópteros
El acuerdo fue firmado el 22 de septiembre de 2025 bajo la modalidad de valor global fijo y tendrá una duración de 37 meses (1.095 días calendario), con fecha de finalización prevista para el 21 de septiembre de 2028, aunque su ejecución se prolongará hasta agotar todas las instancias judiciales.
El contrato quedó registrado con el número CW322891 y se adjudicó mediante el mecanismo de Negociación Bilateral Ágil (SR1713697938).