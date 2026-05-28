Ecopetrol alarga la licencia de Ricardo Roa por incapacidad médica: 30 días más por fuera

La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó extender por 30 días más la licencia del presidente de la petrolera, Ricardo Roa Barragán, luego de que el directivo radicara una incapacidad médica el pasado 26 de mayo de 2026. La decisión fue oficializada este miércoles 27 de mayo mediante un comunicado en el que la compañía explicó que la licencia no remunerada anunciada desde abril será aplazada hasta que Roa concluya tanto su incapacidad médica como el periodo de vacaciones que actualmente disfruta. De acuerdo con la información divulgada, el directivo permanecerá apartado de sus funciones hasta finales de julio, mientras Juan Carlos Hurtado Parra continuará al frente de la empresa como presidente encargado.

La incapacidad médica aplazó el inicio de la licencia

En el comunicado enviado al mercado, Ecopetrol señaló que la Junta Directiva “decidió autorizar el desplazamiento del inicio de la licencia no remunerada otorgada al Presidente de la Compañía, Ricardo Roa Barragán”, debido a una incapacidad médica reportada formalmente el 26 de mayo por un periodo de 30 días calendario. La petrolera explicó que la licencia inicialmente debía arrancar el 28 de mayo de 2026. Sin embargo, la incapacidad y las vacaciones pendientes modificaron el cronograma. Así las cosas, la licencia no remunerada empezará oficialmente el próximo 27 de junio y se extenderá durante los siguientes 30 días calendario, es decir, hasta el 27 de julio.

Ante la ausencia prolongada de Roa, la Junta Directiva decidió mantener a Juan Carlos Hurtado Parra como presidente encargado de la compañía. Según Ecopetrol, Hurtado continuará ejerciendo las funciones como primer suplente del presidente mientras Roa permanezca fuera del cargo. La empresa también aseguró que mantendrá el desarrollo de sus operaciones. “Ecopetrol continuará desarrollando sus actividades en cumplimiento de su estrategia empresarial”, indicó la compañía en el documento oficial.

La salida temporal de Roa ocurre en medio de procesos judiciales

La ausencia temporal de Ricardo Roa coincide con varios procesos judiciales y administrativos que enfrenta el directivo. Cabe recordar que, Roa, cercano políticamente al presidente Gustavo Petro, había anunciado desde el pasado 7 de abril que se apartaría temporalmente del cargo mediante una licencia no remunerada luego de tomar vacaciones. La decisión se produjo en medio de investigaciones relacionadas tanto con su gestión como presidente de Ecopetrol como con su papel como gerente de la campaña presidencial Petro Presidente 2022. Uno de los procesos más delicados avanzó el pasado 11 de mayo, cuando la Fiscalía General de la Nación realizó la audiencia de imputación contra Roa por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Durante la diligencia ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía aseguró que el hoy presidente de Ecopetrol “habría permitido que los gastos de campaña excedieran el techo fijado por la autoridad electoral”. Según el ente investigador, existirían inconsistencias relacionadas con varias facturas y con el registro de gastos efectuados durante la primera y segunda vuelta presidencial de 2022. La Fiscalía también sostuvo que algunas erogaciones presuntamente no habrían sido reportadas de manera adecuada mediante la cuenta única de campaña. De acuerdo con las cifras expuestas por el organismo, las pruebas indicarían que los topes permitidos se habrían superado en $1.388 millones durante la primera vuelta presidencial y en otros $276 millones durante la segunda vuelta. Pese a ello, Roa no aceptó los cargos y se declaró inocente. Puede conocer: Petro salió a defender a Roa por cuestionamientos a Ecopetrol, pero elude sus resultados y líos jurídicos

Gustavo Petro, presidente de Colombia; y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

Otra investigación por presunto tráfico de influencias