Ecopetrol destina $5.000 millones para atender a damnificados por terremoto

Ecopetrol anunció la destinación de $5.000 millones para apoyar la atención de las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto y sus réplicas, en medio de una emergencia que ya deja más de 50.000 afectados en el país.
La compañía señaló que está articulando con el Gobierno Nacional y las autoridades de gestión del riesgo de desastres la entrega y remisión de ayudas para contribuir a la atención de las personas afectadas por el sismo de magnitud 7,4.
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Los recursos serán destinados a diferentes elementos necesarios para atender las necesidades inmediatas de las familias damnificadas. Entre las ayudas se encuentran kits humanitarios, alimentos, elementos de aseo y cocina, carpas, colchonetas y agua potable.
La empresa también contempló horas de vuelo como parte de las acciones para apoyar la respuesta frente a la emergencia.