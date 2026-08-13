Ecopetrol destina $5.000 millones para atender a damnificados por terremoto

Ecopetrol anunció la destinación de $5.000 millones para apoyar la atención de las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto y sus réplicas, en medio de una emergencia que ya deja más de 50.000 afectados en el país. La compañía señaló que está articulando con el Gobierno Nacional y las autoridades de gestión del riesgo de desastres la entrega y remisión de ayudas para contribuir a la atención de las personas afectadas por el sismo de magnitud 7,4. Le puede gustar: Ecopetrol avanza en la compra de Brava tras adquirir cerca del 25% de sus acciones Los recursos serán destinados a diferentes elementos necesarios para atender las necesidades inmediatas de las familias damnificadas. Entre las ayudas se encuentran kits humanitarios, alimentos, elementos de aseo y cocina, carpas, colchonetas y agua potable. La empresa también contempló horas de vuelo como parte de las acciones para apoyar la respuesta frente a la emergencia.

Además de los recursos destinados directamente por la compañía, Ecopetrol activó su programa de voluntariado corporativo e invitó a sus más de 18.000 colaboradores a realizar donaciones.

Según la empresa, estos aportes permitirán ampliar las ayudas que serán dirigidas a las familias afectadas por el terremoto y sus réplicas. La compañía también organizó una jornada de donación de sangre que se desarrollará en Bogotá entre el 14 y el 19 de agosto, como parte de las acciones de solidaridad frente a la emergencia.

¿Qué otras ayudas prepara Ecopetrol?

Ecopetrol y sus filiales avanzan, en coordinación con las autoridades, en la estructuración de ayudas adicionales para contribuir a la respuesta ante la emergencia ocasionada por el terremoto. La compañía aseguró que estas acciones buscan sumar esfuerzos con las instituciones encargadas de atender la emergencia y facilitar que la asistencia llegue de manera oportuna y efectiva a las comunidades afectadas. Entérese: Ricardo Roa irá a juicio por financiación de la campaña Petro Presidente 2022 Con estas medidas, Ecopetrol expresó su solidaridad con las personas, familias y comunidades damnificadas por el sismo y reafirmó su compromiso de contribuir a la atención de las necesidades generadas por el desastre. Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y una de las principales empresas integradas de energía del continente americano. La organización cuenta con más de 18.000 empleados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . En Colombia, la compañía es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos y de la mayor parte del sistema de transporte. La información sobre las medidas de apoyo fue divulgada por Ecopetrol este 13 de agosto de 2026, en Bogotá, en el marco de las acciones que se adelantan para atender a los damnificados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Consulte: Empresas ponen el hombro para los damnificados; ya van $8.817 millones en donaciones

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