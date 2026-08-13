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Bancos lanzan plan de alivios con hasta un año de gracia para 2,8 millones de afectados por el sismo

El sector bancario prepara alivios para hasta 2,8 millones de usuarios afectados por el terremoto, mientras avanza en restablecer 533 oficinas dañadas.

  • La banca anunció medidas de alivio para clientes afectados por el terremoto del 10 de agosto y avanza en la recuperación de oficinas. FOTO EL COLOMBIANO.
    La banca anunció medidas de alivio para clientes afectados por el terremoto del 10 de agosto y avanza en la recuperación de oficinas. FOTO EL COLOMBIANO.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
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El sector bancario anunció un plan de alivios dirigido a las personas y empresas damnificadas por el terremoto del 10 de agosto, mientras trabaja en la recuperación de las oficinas afectadas y mantiene habilitados sus canales digitales.

La medida busca acompañar a los clientes que enfrentan pérdidas de sus viviendas, negocios o medios de vida, en coordinación con los esfuerzos del Gobierno Nacional tras la declaratoria de desastre.

El plan contempla atención prioritaria para los clientes ubicados en las zonas afectadas, con trámites simplificados y una evaluación individual de cada situación. Los alivios serán aplicados por cada entidad de acuerdo con su autonomía y sus políticas internas.

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Entre las medidas previstas se encuentran periodos de gracia de hasta 12 meses para los casos de mayor afectación, además de la redefinición de plazos y condiciones de los créditos y tratamientos especiales en materia de intereses.

La banca también contempla medidas para proteger el historial crediticio de los damnificados y suspender temporalmente las gestiones de cobro jurídico y prejurídico a los deudores afectados por la emergencia.

¿Cuántos clientes podrían recibir los alivios?

Según la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), estas medidas podrían beneficiar potencialmente a 2,8 millones de usuarios ubicados en las zonas impactadas por el terremoto.

Sin embargo, los alivios específicos no serán iguales para todos los clientes. Cada entidad financiera determinará las condiciones aplicables de acuerdo con la situación particular de cada persona o empresa y sus propias políticas.

Los bancos también serán los encargados de informar cuáles serán los mecanismos y canales disponibles para solicitar los beneficios.

Por ello, Asobancaria hizo un llamado a los colombianos afectados para que se comuniquen con su banco a través de cualquiera de los canales disponibles, con el objetivo de que sus casos sean escuchados y atendidos de manera prioritaria.

¿Qué pasa con las oficinas bancarias afectadas?

Mientras se implementan los alivios financieros, el sector bancario avanza en el restablecimiento de las oficinas que resultaron afectadas por el terremoto.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, aseguró que los canales digitales de las entidades financieras están operando al 100% y que las sucursales que no presentan daños estructurales continúan atendiendo al público.

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“Queremos darles un parte de tranquilidad. Los canales digitales operan al 100%”, afirmó Malagón, quien destacó el trabajo de los funcionarios del sector para mantener la atención a los clientes durante la emergencia.

Actualmente, las entidades trabajan para recuperar la operación de 533 oficinas afectadas. Esta cifra representa el 4% del total de oficinas bancarias del país.

El impacto es mayor en los departamentos de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, donde las 533 oficinas afectadas equivalen al 34% de las sucursales existentes en esas zonas, según la información entregada por Asobancaria.

Pese a las afectaciones físicas, el gremio aseguró que todos los clientes cuentan actualmente con algún canal de comunicación con su respectivo banco.

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La banca señaló que mantendrá el trabajo coordinado con las autoridades y los organismos de socorro para contribuir a la recuperación de las regiones del centro y occidente del país afectadas por el terremoto.

El sector expresó además su solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos y con quienes enfrentan la pérdida de sus viviendas, negocios o medios de vida.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué alivios ofrecerán los bancos a los afectados por el terremoto?
Los bancos podrán ofrecer periodos de gracia de hasta 12 meses en los casos de mayor afectación, redefinición de plazos y condiciones, y tratamientos especiales en materia de intereses. También se contempla proteger el historial crediticio y suspender temporalmente los cobros jurídico y prejurídico.
¿Todos los damnificados recibirán un periodo de gracia de 12 meses?
No necesariamente. Los periodos de gracia de hasta 12 meses están contemplados para los casos de mayor afectación, pero cada entidad evaluará individualmente la situación del cliente y aplicará las medidas según sus políticas internas.

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