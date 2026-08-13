Entre albergues y carpas en las calles: así se refugian en Pereira los que perdieron sus casas

Angélica Gómez y su familia, luego de ver cómo el edificio donde vivía se cayó a pedazos en el barrio Primero de Febrero, de Pereira, les tocó buscar morada en el Coliseo Mayor, justo al frente de donde residía.
Mariaoxi Rodríguez vivía en un inquilinato en el Parque La Libertad, pero ella, en vez de irse para un albergue, montó una carpa en este mismo lugar y allí pasa los días y las noches en compañía de sus tres hijos.
Esta es la realidad de los damnificados del terremoto del pasado lunes, que tuvo como epicentro a San José del Palmar, en Chocó, pero que tuvo a la capital de Risaralda como una de las ciudades más afectadas por este movimiento de 7,4 grados en la escala de Richter.
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Angélica y sus dos hijos, de 8 y 18 años, tuvieron que trasladarse a un albergue tras escapar del conjunto residencial 1 de Febrero, severamente golpeado por el terremoto. Allí, dos torres cayeron por completo; las demás quedaron al borde del desplome y una de ellas perdió su primer piso, dejando los cinco niveles restantes suspendidos sobre las ruinas.
“Acá nos han brindado toda clase de ayudas. Apenas llegamos, nos dieron alimento y todo lo que necesitamos. No sabemos hasta cuándo nos vamos a quedar acá, pero por ahora nos han atendido muy bien. Me dieron un almuerzo rico después de estos días de angustia”, relató Angélica, quien se mostraba tranquila, pese a haberlo perdido todo en el sismo.
La Alcaldía de Pereira dispuso cuatro grandes albergues para que los damnificados puedan pasar sus días mientras se encuentra una solución a la crisis por las viviendas perdidas en la tragedia. Estos puntos están distribuidos en el Parque El Oso, el Parque Olaya, el estadio Mora Mora y el Coliseo Mayor, escenarios que se fueron llenando paulatinamente.