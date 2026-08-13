Dos soldados resultaron heridos tras ataque del ELN contra base militar en Norte de Santander

A las 2:30 de la madrugada de este jueves 13 de agosto, el silencio en la base militar ubicada en el municipio de Convención, Norte de Santander, fue interrumpido con las detonaciones de múltiples explosivos lanzados a través de drones. Dos soldados resultaron heridos.

La noticia fue confirmada por el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, adscrita a la Segunda División del Ejército Nacional, que además también le informó a la opinión pública que el ataque fue atribuido a estructuras del ELN que delinquen en la zona.

En total, el grupo criminal lanzó 43 bombas. Las ondas de las explosiones destruyeron las instalaciones y fueron también las causantes de lastimar a los uniformados del Estado, que fueron trasladados a un centro médico donde siguen recibiendo atención especializada.

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Según informes de inteligencia, el ataque fue una retaliación contra las autoridades por diversos controles y operaciones que han hecho contra el crimen en la región.

Y es que, el 11 de agosto, apenas cuatro días después de la posesión presidencial, las Fuerzas Militares ejecutaron el primer bombardeo desde que Abelardo de la Espriella se puso al mando.

Ocurrió entre la noche del lunes y la madrugada del martes en distintas veredas que están entre los municipios de Tibú y San Calixto (Norte de Santander). El operativo golpeó a estructuras del ELN (Ejército de Liberación Nacional).

El diario El Tiempo reportó que el balance preliminar dejaría dos muertos, cinco campamentos y dos búnkeres destruidos. La operación se habría denominado “Beta” y la habrían dirigido unidades del Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares.

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Primero, las tropas habrían llegado al área como parte de una operación contra miembros de esa guerrilla, lo que habría generado un enfrentamiento que dio paso al despliegue de capacidades aéreas. Estas habrían sido desde aviones de combate K-FIR y A29 Super Tucano.

Al intervenir en el sector, las tropas habrían encontrado armamento, drones, elementos de comunicación y explosivos que estarían siendo recogidos mientras se consolidan los resultados de la operación. También se estaría verificando si se abatió a algún cabecilla del grupo guerrillero.

De la Espriella ha prometido enfrentar a los grupos armados. En su primer discurso como presidente, pronunciado el pasado viernes, dijo que la etapa del diálogo con organizaciones narcoterroristas llegó a su fin y que el Estado adoptará una estrategia de confrontación directa.