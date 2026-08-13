Clínica Bolivariana de Medellín está al 251 % de su capacidad en Obstetricia

La presión sobre la red hospitalaria de Antioquia continúa. La Clínica Universitaria Bolivariana, en Medellín, informó este miércoles que su servicio de Obstetricia —que comprende Urgencias, Cirugía y Hospitalización— alcanzó una ocupación del 251 %, una cifra que supera ampliamente la capacidad instalada de la institución.
La advertencia fue hecha mediante un comunicado oficial publicado el 12 de agosto. La clínica explicó que la situación responde a la alta demanda de atención de pacientes maternas y pidió a los usuarios que, cuando sea posible, acudan inicialmente a su Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) básica para recibir una valoración y determinar la atención que requieren.
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”Hacemos un llamado respetuoso a los usuarios, para que en la medida de lo posible acudan inicialmente a su IPS básica para una atención oportuna y veraz”, dice en el comunicado.