Denuncian que directivos de Ecopetrol se blindaron con estabilidad laboral hasta el 2030

La firma de la nueva Convención Colectiva de Trabajo (CCT) entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO), que puso fin a semanas de paro, dejó una polémica de fondo. La exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal denunció que, dentro del mismo proceso negociador, un grupo de directivos de la petrolera estatal se habría autoconcedido una cláusula de estabilidad laboral que los protegería del despido durante buena parte del próximo cuatrienio presidencial. “Algunos trabajadores denuncian que los negociadores de la empresa en la Convención Colectiva se habrían autoconcedido, vía otrosí a sus contratos, un blindaje de estabilidad laboral por 6 años, lo que significa que no podrían ser despedidos durante todo el próximo gobierno”, escribió la exsenadora. Puede leer: Video | Así abuchearon a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, mientras estaba de compras en Bogotá: “¡Pícaro!”

¿Qué habrían negociado los directivos para sí mismos?

Cabal difundió la alerta a través de X con base en información que, según explicó, le llegó de trabajadores de la compañía. La exsenadora afirmó que los negociadores de Ecopetrol en la Convención Colectiva se habrían otorgado, mediante un otrosí a sus propios contratos, un blindaje de estabilidad laboral por seis años. Según la denuncia, entre los presuntos beneficiarios estarían altos directivos, incluida la Vicepresidencia de Talento Humano, es decir, la misma dependencia que lideró la mesa de negociación en representación de la empresa. Cabal pidió que la nueva administración de Ecopetrol, su Junta Directiva, la Contraloría y la Procuraduría revisen “de inmediato” lo ocurrido. Ante la denuncia, Alejandro Ospina, presidente del sindicato UTIPEC, confirmó los hechos y recalcó que la negociación fue una maniobra de “atornillamiento de los petristas en la empresa y de la implantación del unicato a favor del USO”. En contexto: Estos son los cinco acuerdos entre la USO y Ecopetrol que ponen fin al conflicto colectivo

La respuesta del sindicato: “no es nada del otro mundo”

Daniel Sossa, tesorero de la Junta Nacional de la USO, salió al paso de la denuncia de Cabal y sostuvo que la cláusula de estabilidad para los negociadores de la convención colectiva es una práctica habitual en todas las negociaciones y administraciones anteriores de Ecopetrol, y que la responsabilidad que asumen quienes negocian en representación de las partes es alta porque de ese proceso depende parte de la sostenibilidad de la empresa. “La responsabilidad que asumen los negociadores en representación de las partes es muy alta, porque parte de la sostenibilidad de la empresa depende del resultado del proceso negocial y es totalmente razonable que opere esta cláusula”, aseguró en X. El dirigente sindical precisó que la figura solo cobija a unos 70 funcionarios de los 9.800 que integran la planta de la compañía. Sossa admitió, sin embargo, que nunca antes ese fuero había alcanzado al cargo de vicepresidente o vicepresidenta de Talento Organizacional, y diferenció entre la estabilidad laboral del cargo y la facultad de nombramiento, que sigue siendo competencia exclusiva de la Junta Directiva. “Una cosa es la estabilidad laboral versus la facultad del nombramiento del cargo que está bajo la competencia de la Junta Directiva de la empresa. Conclusión, no es nada del otro mundo”, remató. Siga leyendo: USO declara paro de 24 horas en Ecopetrol y denuncia estancamiento en negociación laboral

Lo que reveló una fuente interna de Ecopetrol

Una fuente con conocimiento directo del proceso, consultada por este medio bajo reserva de identidad, entregó detalles sobre cómo se gestó la negociación y en qué momento habría surgido el punto que hoy genera la controversia. De acuerdo con la fuente, la Convención Colectiva vigente vencía formalmente en diciembre de 2026. Sin embargo, la USO activó las comisiones de negociación y las mesas de trabajo desde diciembre de 2025, un año antes de lo previsto. Ese adelanto, señaló, respondió a un acuerdo entre las partes y permitió cerrar la negociación con varios meses de anticipación. La fuente estimó que los costos laborales anuales de Ecopetrol rondan los $7,2 billones. Las solicitudes extraconvencionales presentadas por la USO en esta negociación, dijo, sumaban cerca de $6,8 billones adicionales, es decir, casi el equivalente al costo laboral total de la empresa. Según su cálculo, de haberse aceptado la totalidad del pliego, las erogaciones habrían llegado hasta $90 billones acumulados de aquí a 2030.

El proceso de negociación se estancó en dos puntos hasta una reunión extraordinaria de Junta Directiva realizada el 10 de junio, según el relato de la fuente. El primero fue el capítulo de salud, con solicitudes de ampliación de medicamentos y coberturas. El segundo fue la estabilidad laboral. En esa reunión, la administración habría planteado ofrecer el beneficio de estabilidad a los trabajadores con más de 20 años de servicio continuo, mientras la USO buscaba llevar el umbral a 18 años. Finalmente, según la fuente, la empresa terminó cediendo y aceptó el umbral de 18 años planteado por el sindicato. La fuente indicó que el grupo de trabajadores beneficiados por esa cláusula específica no era numeroso ni representaba un costo alto para la compañía, pero coincidía con quienes participaban directamente en la mesa de negociación, como lo denunció Cabal y Ospina. El elemento central de la controversia, de acuerdo con la fuente, es que la condición de los 18 años de estabilidad también habría cubierto al propio equipo negociador de la empresa, un detalle que no fue puesto en conocimiento de la Junta Directiva junto con el resto de los criterios de la negociación. La fuente afirmó que la mesa negociadora por parte de Ecopetrol fue liderada por Victoria Sepúlveda Ballesteros, vicepresidenta corporativa de Talento Organizacional del Grupo Ecopetrol. Le puede interesar: Juan Gonzalo Castaño, autor de informe contra el fracking, renunció a la junta directiva de Ecopetrol

Qué dice el pliego de la USO sobre estabilidad laboral

Además del beneficio para los trabajadores con 18 años de antigüedad, el pliego de peticiones de la USO incluyó un capítulo adicional, el Capítulo XIV, dedicado a estabilidad, dirigido a los trabajadores que no resultan beneficiarios de la estabilidad ya consagrada en el artículo 118 de la convención 2023-2026. En síntesis, esa propuesta plantea que los trabajadores con 16 meses o más de antigüedad solo podrían ser despedidos por justa causa legal, comprobada mediante proceso disciplinario con debido proceso y derecho de defensa. Asimismo, un despido que viole esa cláusula no tendría efecto y obligaría al reintegro del trabajador, con el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir. Además, para trabajadores con menos de 16 meses, la empresa solo podría terminar el contrato por justa causa o por una “causa objetiva real” ligada al cierre de una operación o la eliminación permanente de una actividad, previo agotamiento de alternativas de reubicación.

El acuerdo oficial: los cinco puntos de la nueva convención