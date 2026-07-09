Luto en el ciclismo colombiano: murió Rafael Antonio Niño, ganador de seis Vueltas a Colombia y cinco Clásicos RCN

El ciclista boyacense Rafael Antonio Niño, conocido en el ámbito del ciclismo como el Niño de Cucaita, en honor a su pueblo natal, murió de un paro respiratorio en el hospital San Rafael, donde había sido internado desde hace varios días por algunos problemas de salud.

Niño, quien era uno de los ciclistas más reconocidos del país, tiene en su palmarés de victorias seis títulos en la Vuelta a Colombia y cinco coronas en el Clásico RCN. También fue uno de los primeros en llegar al ciclismo de Europa, en el Jolly Cerámica en 1974 disputando el Giro de Italia de ese año, siendo gregario de Giovanny Battaglin.

Regresó a Colombia y conformó el equipo Banco Cafetero, del cual fue el líder.

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Niño posee el récord de más triunfos en la Vuelta a Colombia, seis títulos, por encima de otros reconocidos corredores como Ramón Hoyos, Martín Emilio Cochise Rodríguez y Luis Herrera.

Tras su retiro, se convirtió en el director deportivo del equipo Café de Colombia, con el que participó en el Tour de Francia, durante la década de los 80.