Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

En firme llamado a juicio contra el exsenador Arturo Char por presunta compra de votos

El exsenador será investigado por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

  • Exsenador de Cambio Radical Arturo Char Chaljub. Foto: Colprensa
    Exsenador de Cambio Radical Arturo Char Chaljub. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó el llamado a juicio contra el exsenador Arturo Char Chaljub por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, al rechazar el recurso presentado por su defensa.

Los magistrados estudiaron una reposición interpuesta por el excongresista contra la decisión adoptada en diciembre del año pasado. Sin embargo, la Sala aprobó una ponencia que desestimó los argumentos de la defensa y dejó en firme la acusación, por lo que el expediente pasará ahora a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de adelantar el juicio.

La investigación contra Char Chaljub está relacionada con la presunta existencia de una organización dedicada a la compra de votos en el departamento del Atlántico, estructura que habría operado durante las elecciones de octubre de 2017.

De acuerdo con la investigación, las presuntas maniobras de corrupción electoral se habrían coordinado desde la sede política conocida como Casa Blanca, ubicada en Barranquilla, desde donde, según la Corte, se habría articulado el esquema para influir de manera ilegal en los resultados electorales.

Por este mismo escándalo, terminó presa la excongresista Aída Merlano.

La Corte determinó que Merlano torció la voluntad de los votantes y consiguió una elección ilegítima en 2018. El alto tribunal señaló que la “organización política” de la excongresista mutó en una organización ilegal conformada por funcionarios públicos y particulares, para garantizar su elección el 11 de marzo de 2018.

En ese caso, la Corte determinó que ella aprovechó los réditos que le significaba actuar como representante a la Cámara y candidata al Senado con el apoyo del llamado “Clan Gerleín”, lo que permitió “confabularse con reconocidos empresarios, políticos del más elevado nivel y con otros con influencia regional, para aprovechar los recursos públicos de orden municipal en su beneficio”.

Ahora, el exsenador Arturo Char, perteneciente al clan político conocido como la “Casa Char” de Barranquilla, tendrá que responder ante la Corte Suprema por su papel dentro de este escándalo, por el que se fugó la excongresista Merlano.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Corrupción
Investigación
Compra de votos
Colombia
Arturo Char
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos