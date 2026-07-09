Confecciones La Montaña, la marca creada por excombatientes de las Farc, será liquidada

Confecciones La Montaña, un proyecto productivo y marca de moda creada por excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación, será liquidada.
Así lo anunció Andrés Mauricio Zuluaga, conocido como Martín Batalla, gerente de la cooperativa de excombatientes de Anorí y líder de los proyectos de confecciones de exguerrilleros a nivel nacional.
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La iniciativa operaba principalmente en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Plancha, en el municipio de Anorí, Antioquia, y durante varios años fue considerada uno de los proyectos más representativos del proceso de reincorporación económica derivado del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
“Lamento informar a la opinión pública que el proyecto productivo Confecciones La Montaña -Voluntad de Paz-, emblema de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, ha sido liquidado por sus 24 socios fundadores”, manifestó Zuluaga.