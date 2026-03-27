¿Cómo va la crisis en Ecopetrol? Cuatro miembros de junta piden salida de Ricardo Roa

La crisis en Ecopetrol escaló a un punto crítico. Aunque esta semana la Junta Directiva ratificó la permanencia de Ricardo Roa como presidente, el panorama interno muestra una fractura cada vez más evidente.
Cuatro de los nueve integrantes de la junta ya dejaron constancias formales en las actas solicitando su salida. Se trata de Ricardo Rodríguez Yee, representante de los departamentos productores; César Loza, en nombre de los trabajadores; Luis Felipe Henao, vocero de los accionistas minoritarios (fondos de pensiones); y Juan Gonzalo Castaño, quien sorprendió al sumarse a esta posición pese a haber sido nombrado recientemente por el Gobierno.
Este bloque se enfrenta a los cinco miembros que aún respaldan la continuidad de Roa: Ángela María Robledo, presidenta de la junta; Tatiana Roa Avendaño; Alberto Merlano Alcocer; Hildebrando Vélez; y Carolina Arias Hurtado.
Entérese: Ricardo Roa, el gran ausente de la asamblea de ISA, ¿por qué no fue?