“El remedio resultó peor que la enfermedad”: Acemi sobre la crisis de las EPS intervenidas

La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, considera un fracaso la intervención del gobierno de Gustavo Petro a varias entidades promotoras de salud (EPS) del país, ya que no se ha logrado solucionar la crisis financiera del sistema de salud.

Vesga se basó en el informe de la Contraloría General de la República, en el que se advirtió que las EPS intervenidas atraviesan un “deterioro crítico y sostenido”. De hecho, en una entrevista radial expresó que “el remedio resultó peor que la enfermedad”.

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Según el organismo de control, las intervenciones no han cumplido su objetivo de estabilizar el sistema y, por el contrario, han profundizado los riesgos financieros que amenazan la atención de millones de colombianos.

“Se advirtió hace varios meses que la fragilidad de estas entidades históricamente nunca se ha corregido a través de las intervenciones. No conocemos el primer caso”, expresó la presidenta de ACEMI.

También habló sobre los retos que tendrá el próximo presidente de Colombia, pues se encontrará con 19,8 millones de personas afiliadas a EPS que presentan una fragilidad “administrativa y financiera severa”.

“Durante 2025, 700 mil usuarios se trasladaron desde esas EPS, en donde no están recibiendo atención, hacia EPS no intervenidas, generando también una presión sobre ellas”, dijo Vesga a Caracol Radio.