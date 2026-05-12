Messi duplica el sueldo de su máximo perseguidor en la MLS, ¿y James? Estos son los mejores salarios del fútbol de EE. UU.

Lionel Messi se mantiene como el futbolista mejor pagado de la MLS según una actualización de la lista de salarios publicada este martes 12 de mayo, que reveló los sueldos de recién llegados como James Rodríguez, Germán Berterame y Timo Werner. Le puede interesar: La Selección Colombia aparece en el top 10 de nuevo ranking de favoritos al Mundial 2026, ¿quién lidera? Los 28.3 millones de dólares garantizados que percibe anualmente Messi en el Inter Miami se mantienen a una distancia sideral del resto de jugadores de la liga norteamericana.

Lionel Messi es la figura del Inter de Miami. FOTO: AFP

Este sueldo no contempla otro tipo de ingresos del astro argentino, como su amplia cartera de patrocinios o su opción para hacerse con una participación en la franquicia floridana, a la que se incorporó a mediados de 2023. El capitán albiceleste, vigente Bota de Oro y Jugador Más Valioso (MVP) de la liga a sus 38 años, se ha comprometido a permanecer en Miami hasta el final de la temporada 2028. Su salario encabeza la lista publicada este martes por la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA).

El surcoreano Son Heung-Min, figura del Los Angeles FC (LAFC) desde la pasada temporada, se mantiene en el segundo lugar con 11,2 millones de dólares anuales. El tercer lugar lo ocupa el mediocampista argentino Rodrigo De Paul, compañero de Messi en el Inter, con 9,7 millones de dólares. El mexicano Hirving “Chucky” Lozano se sitúa en el cuarto puesto (9,3 millones de dólares), a pesar de que esta temporada está apartado de la disciplina del San Diego FC, y el paraguayo Miguel Almirón (7,9 millones), del Atlanta United, en la quinta.

En el listado aparece por primera vez el colombiano James Rodríguez con un sueldo anual de 684.000 dólares, que lo deja como el noveno mejor pagado, pero del Minnesota United, equipo con el cual está cerca de terminar su ciclo para irse a concentrar con Colombia. Esta cantidad puede incluso disminuir, ya que el mediapunta, aterrizado en febrero en la MLS, se perfila para abandonar el United a mitad de campaña, tal y como se conoció durante los últimos días. Sin embargo, ha sido pieza importante mientras jugó.

Algunos de los otros jugadores del top. FOTO: