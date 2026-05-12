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“Condones mundialistas”: una ciudad en Canadá lanza campaña de sexo seguro para el Mundial 2026

Frases futboleras, diseños inspirados en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y mensajes de prevención hacen parte de la nueva campaña de salud pública lanzada en Toronto antes de la llegada de miles de turistas al torneo.

  • Las autoridades de Toronto distribuirán condones gratuitos con temática futbolera durante el Mundial 2026 como parte de una campaña de salud sexual. FOTO: AFP, Toronto Public Health.
    Las autoridades de Toronto distribuirán condones gratuitos con temática futbolera durante el Mundial 2026 como parte de una campaña de salud sexual. FOTO: AFP, Toronto Public Health.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 1 hora
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Mientras las ciudades se preparan para recibir a cientos de miles de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ciudad de Toronto, Canadá, lanzó una llamativa campaña de salud pública: distribuirá condones gratuitos inspirados en el fútbol con mensajes relacionados con el torneo y la promoción del sexo seguro.

La iniciativa fue anunciada por Toronto Public Health, entidad encargada de la salud pública de la ciudad canadiense, que espera más de 300.000 visitantes entre el 11 de junio y el 19 de julio, fechas en las que se disputará el Mundial organizado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México.

Como parte de la campaña, las autoridades presentaron seis diseños de edición limitada con frases y referencias futboleras. Entre ellas aparecen mensajes como “Block those shots!” (“¡Bloquea esos disparos!”) y “What a finish!” (“¡Qué definición!”). Uno de los diseños más comentados fue “Peaches & Cream”, que incluye ilustraciones de un durazno y una berenjena frente a un arco de fútbol.

Los preservativos serán entregados gratuitamente en cuatro clínicas de salud sexual operadas por la ciudad, además de organizaciones comunitarias asociadas. La estrategia hace parte del programa CondomTO, una campaña que busca promover prácticas sexuales seguras, reducir el estigma alrededor de la salud sexual y conectar a la población con servicios médicos y educativos.

A través de redes sociales, Toronto Public Health invitó tanto a residentes como a turistas a disfrutar de las actividades del verano sin dejar de lado la protección.

Conozca: Guerra en Irán encarece preservativos: precios subirían hasta 30% a nivel global

“Ya sea que asistas a un partido, una reunión para ver el Mundial, un festival o una fiesta, recuerda que los condones protegen tu salud y la de tu pareja”, indicó la entidad.

Las autoridades sanitarias recordaron además que el uso del preservativo reduce el riesgo de infecciones de transmisión sexual, VIH y embarazos no planeados.

La campaña CondomTO fue lanzada originalmente en 2014 durante el evento World Pride y posteriormente continuó durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2015. Desde entonces, la iniciativa se ha mantenido como una estrategia permanente de educación y prevención en salud sexual.

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Las clínicas participantes ofrecen servicios gratuitos y confidenciales relacionados con pruebas de VIH e infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, asesorías médicas, vacunas y acceso a preservativos. Según Toronto Public Health, estos espacios están abiertos para cualquier persona, independientemente de su edad o situación migratoria.

La campaña ha llamado la atención en redes sociales por mezclar el ambiente festivo del Mundial con mensajes de prevención y salud pública, en un momento en el que la ciudad se prepara para recibir turistas de diferentes países durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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