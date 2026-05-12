“Condones mundialistas”: una ciudad en Canadá lanza campaña de sexo seguro para el Mundial 2026

Mientras las ciudades se preparan para recibir a cientos de miles de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ciudad de Toronto, Canadá, lanzó una llamativa campaña de salud pública: distribuirá condones gratuitos inspirados en el fútbol con mensajes relacionados con el torneo y la promoción del sexo seguro. La iniciativa fue anunciada por Toronto Public Health, entidad encargada de la salud pública de la ciudad canadiense, que espera más de 300.000 visitantes entre el 11 de junio y el 19 de julio, fechas en las que se disputará el Mundial organizado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México. Como parte de la campaña, las autoridades presentaron seis diseños de edición limitada con frases y referencias futboleras. Entre ellas aparecen mensajes como “Block those shots!” (“¡Bloquea esos disparos!”) y “What a finish!” (“¡Qué definición!”). Uno de los diseños más comentados fue “Peaches & Cream”, que incluye ilustraciones de un durazno y una berenjena frente a un arco de fútbol.

Los preservativos serán entregados gratuitamente en cuatro clínicas de salud sexual operadas por la ciudad, además de organizaciones comunitarias asociadas. La estrategia hace parte del programa CondomTO, una campaña que busca promover prácticas sexuales seguras, reducir el estigma alrededor de la salud sexual y conectar a la población con servicios médicos y educativos. A través de redes sociales, Toronto Public Health invitó tanto a residentes como a turistas a disfrutar de las actividades del verano sin dejar de lado la protección. Conozca: Guerra en Irán encarece preservativos: precios subirían hasta 30% a nivel global “Ya sea que asistas a un partido, una reunión para ver el Mundial, un festival o una fiesta, recuerda que los condones protegen tu salud y la de tu pareja”, indicó la entidad. Las autoridades sanitarias recordaron además que el uso del preservativo reduce el riesgo de infecciones de transmisión sexual, VIH y embarazos no planeados.