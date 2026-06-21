Reforma laboral: estos son los detalles de los decretos del MinTrabajo sobre sindicatos y artistas

En medio de una jornada electoral crucial para el país entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, el Gobierno Nacional firmó cuatro decretos que desarrollan y complementan la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro.
Entre las medidas, dos han llamado especialmente la atención por su alcance: una reglamenta las condiciones laborales de artistas y trabajadores de la cultura, mientras que la otra establece nuevos controles sobre los contratos sindicales.
Según explicó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, las normas buscan ampliar la protección de derechos laborales y avanzar en la formalización de sectores que históricamente han enfrentado altos niveles de informalidad y precarización.