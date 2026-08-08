Dos volcanes en erupción este sábado: el Puracé en Colombia y el Etna en Italia registran actividad intensa

Mientras el Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene la alerta naranja en el Puracé tras seis emisiones de ceniza en las últimas 24 horas, el Etna entró en una nueva fase paroxismal que obligó a suspender temporalmente las operaciones del aeropuerto internacional de Catania, uno de los principales puntos de entrada a Sicilia.

Este sábado 8 de agosto, dos de los volcanes más monitoreados del mundo registraron actividad eruptiva significativa de manera simultánea: el Puracé, en el departamento del Cauca, Colombia, y el Etna, en la isla italiana de Sicilia.

Según un boletín extraordinario publicado este sábado por el SGC, el volcán Puracé registró seis emisiones de ceniza entre las 2:00 de la tarde del viernes 7 y la misma hora del sábado 8 de agosto.

Las dos más intensas ocurrieron a las 5:57 de la tarde del viernes y a las 9:12 de la mañana de este sábado, ambas corroboradas por las cámaras web de seguimiento del volcán y por habitantes de veredas en Puracé y Coconuco, así como desde la ciudad de Popayán, según informó Colprensa.

La caída de ceniza fue reportada en la cabecera municipal de Coconuco, en las veredas Cristales y Cobaló, y en Popayán.

El flujo de dióxido de azufre permanece por encima del promedio histórico para este volcán y persiste el ascenso en las concentraciones de dióxido de carbono en el suelo, condiciones que representan un riesgo para la salud de las poblaciones cercanas.

”Los valores que se vienen registrando instrumentalmente en el volcán durante los últimos días son los máximos alcanzados, superando ampliamente los calculados en las líneas base de comportamiento y, por lo tanto, representan una alteración importante en su dinámica”, advirtió el SGC en su boletín.

La entidad recomendó a la comunidad no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, donde pueden presentarse de manera repentina emisiones de ceniza o gases que representan un riesgo para las personas.

El SGC también solicitó a la ciudadanía seguir la evolución de la actividad a través de sus boletines diarios y canales oficiales, y atender las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El monitoreo del volcán continúa de manera permanente.