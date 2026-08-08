El primer golpe del gobierno de Abelardo: así sacaron a los 117 capos de la cárcel de Itagüí

Podría decirse que el traslado de 117 cabecillas recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí a diferentes centros penitenciarios del país fue el primer hecho de alto impacto que tuvo lugar en plena posesión presidencial el pasado viernes 7 de agosto.
Aunque el movimiento se habría ideado desde hace varios días —según le dijeron fuentes a EL COLOMBIANO—, alrededor de este existen versiones encontradas sobre cuándo y quién tomó la decisión. La Presidencia de la República atribuyó oficialmente la orden al gobierno de Abelardo de la Espriella, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La medida no solo implica sacar de Itagüí a algunos de los principales jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá, también está relacionada con una determinación más amplia: el cierre del pabellón en el que permanecían concentrados estos internos de alto perfil, un espacio que durante los últimos meses quedó en el centro de la polémica producto de las condiciones de reclusión y por los privilegios que, según diferentes denuncias, habrían tenido.
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La Presidencia señaló que, por instrucciones del nuevo mandatario, el Inpec ejecutó el traslado de 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil.
La decisión, de acuerdo con la versión oficial, fue coordinada con las autoridades penitenciarias y responde a la necesidad de recuperar el control sobre internos considerados de alta peligrosidad. El gobierno entrante había anunciado desde antes de asumir que modificaría la política de acercamientos con estructuras criminales impulsada durante la administración de Gustavo Petro, y al parecer, los movimientos penitenciarios recientes son una clara señal de ello.