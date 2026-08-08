Un acto cargado de simbolismos: crónica de la posesión de De la Espriella en el batallón Pichincha de Cali

El sol de la tarde caía pesado sobre el sur de Cali. En el campo de paradas del Cantón Militar Nápoles (más conocido por los caleños como batallón Pichincha), sede de la Tercera Brigada del Ejército y uno de los más antiguos del país, la ceremonia de honores a Abelardo de la Espriella había comenzado a adquirir una atmósfera distinta a la de una tradicional transmisión de mando.
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La solemnidad castrense convivía con una inusual efervescencia popular. Entre los asistentes este 7 de agosto había invitados con camisetas de la Selección Colombia, familiares de cadetes y decenas de periodistas que se agolpaban en las graderías dispuestas en un costado del campo de paradas.
Al fondo la tarima presidencial, con una bandera de Colombia corriendo en sin fin por una pantalla horizontal, y seis piezas de la mejor maquinaria militar dominaban el paisaje. A un lado del césped, un helicóptero Black Hawk, en el otro lado otra aeronave igual. Al otro costado, un vehículo blindado de guerra de última generación y otros tres más. Eran parte del lenguaje visual de la ceremonia militar.
Antes de que el nuevo presidente pronunciara una sola palabra de su discurso, el escenario ya hablaba de fuerza, seguridad, territorio y capacidad de respuesta. La escena tenía además un componente histórico.
La decisión de realizar la posesión en Cali rompía con la tradición de concentrar este tipo de ceremonias en Bogotá y trasladaba el centro simbólico del poder nacional hacia el suroccidente colombiano, epicentro de las Fuerzas Militares que combaten las disidencias de Iván Mordisco, el ELN y otros grupos más en Nariño, Cauca y Valle. Pero no se trataba simplemente de cambiar de ciudad.
La elección del Cantón Nápoles situaba la investidura presidencial en el corazón de una institución militar en una región marcada durante décadas por el conflicto armado, el narcotráfico, la minería ilegal y la disputa territorial.
El mensaje visual era difícil de ignorar: el nuevo gobierno quería comenzar su historia de poder desde el territorio donde la seguridad constituye una de las principales preocupaciones del Estado.
La llegada del mandatario estuvo atravesada por esa lógica. Faltaban pocos minutos para las cinco de la tarde cuando entre los periodistas comenzó a circular la información de que el recién juramentado presidente, Abelardo de la Espriella, llegaría en helicóptero tras asumir el cargo en el auditorio Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, ante el presidente del Senado, Honorio Henríquez.
En ese lugar, De la Espriella estuvo sentado en una silla que, según el maestro de ceremonias, perteneció al prócer Joaquín de Cayzedo y Cuero, quien en el suroccidente colombiano encarnó el sacrificio regional por la independencia del país.