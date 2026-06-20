PIB, deuda externa, inflación e informalidad: el panorama económico que deberá afrontar el próximo presidente de Colombia

El cierre del Gobierno Petro, en materia macroeconómica y fiscal, llega marcado por las presiones derivadas de la diferencia entre los ingresos y el gasto del Estado, y por un modelo de crecimiento basado en el gasto público y el consumo.
Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el candidato que llegue a la presidencia deberá afrontar un déficit fiscal que se mantiene por encima de 6% del PIB, presiones en el manejo de la deuda y la aceleración de la inflación que, tras el ajuste del salario mínimo de 2026, provocó el desanclaje de la expectativa del banco central de llevar el costo de vida a 3% en el corto plazo.