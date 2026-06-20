PIB, deuda externa, inflación e informalidad: el panorama económico que deberá afrontar el próximo presidente de Colombia

El cierre del Gobierno Petro, en materia macroeconómica y fiscal, llega marcado por las presiones derivadas de la diferencia entre los ingresos y el gasto del Estado, y por un modelo de crecimiento basado en el gasto público y el consumo. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el candidato que llegue a la presidencia deberá afrontar un déficit fiscal que se mantiene por encima de 6% del PIB, presiones en el manejo de la deuda y la aceleración de la inflación que, tras el ajuste del salario mínimo de 2026, provocó el desanclaje de la expectativa del banco central de llevar el costo de vida a 3% en el corto plazo.

PIB crece por estado y el gasto

El crecimiento del PIB de 2,2% en el primer trimestre de 2026 evidenció la fortaleza que aún mantienen la administración pública, el comercio y las actividades de entretenimiento en la economía nacional. Sin embargo, la desaceleración de la formación bruta de capital afecta a sectores como la construcción, que registra cifras negativas en iniciaciones y ventas de edificaciones, y a las actividades extractivas, impactadas por una menor producción de hidrocarburos. El nuevo gobierno también deberá prestar atención al sector agropecuario, que se contrajo entre enero y abril.

Inflación, lejos de meta de 3%

El incremento de 23,7% en el salario mínimo para 2026 y los efectos del frente frío del primer trimestre sobre la oferta de alimentos impulsaron la inflación anual hasta 5,84% en mayo. A esto se suma la previsión de los analistas consultados por el Banco de la República, quienes estiman que el indicador cerrará el año en 6,48%.

Durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, la inflación se mantuvo por fuera del rango meta del Emisor, entre 2% y 4%, y las proyecciones indican que solo volverá a ese nivel dentro de cinco años. El banco central elevó su tasa de interés de 9,25% a 11,25% en el primer trimestre del año como medida contrainflacionaria, buscando una desaceleración del gasto de los hogares. Sin embargo, podrían venir nuevas revisiones al alza de los tipos en junio, lo que dejaría la tasa de interés en 12%.

Política monetaria restrictiva

Como respuesta al desanclaje de las expectativas de inflación tras el ajuste salarial de 2026, cuando se proyectaba una inflación cercana a 4%, y a las presiones externas derivadas del conflicto en Medio Oriente, el Banco de la República elevó su tasa de interés hasta 11,25%, con el fin de moderar el consumo de los hogares y contener un repunte de los precios. Partiendo de que ambos candidatos defienden la independencia del banco central, el nuevo gobierno tendrá la tarea de recomponer la relación con el Emisor tras el episodio de tensiones surgidas entre el Ministerio de Hacienda del Gobierno Petro y el banco central por las decisiones monetarias, teniendo en cuenta que ya no es obligatoria la presencia del ministro en las sesiones de la Junta Directiva.

Peso en senda de revaluación

El dólar cerró esta semana en $3.459,53 y sigue en los niveles más bajos de los últimos cinco años. Esto significa que Colombia vive uno de los mayores períodos de fortalecimiento del peso en su historia reciente.

Desde que Petro asumió la Presidencia hasta ahora, el dólar ha caído cerca de 20%, un comportamiento que solo se ha visto en dos ocasiones este siglo: una entre 2016 y 2017, cuando la divisa pasó de niveles cercanos a $3.400 a alrededor de $2.700, y otra entre 2003 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando cayó desde cerca de $2.900 a niveles de $1.600.

Crudo en el fin del rally

El alivio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán abrió un nuevo panorama para los precios de los combustibles y los fertilizantes, ante la expectativa de una normalización del tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz. El brent ya se negocia en niveles previos al inicio del conflicto, entre US$70 y US$80 por barril (después de haber alcanzado máximos cercanos a US$120). Sin embargo, esta corrección impulsó las exportaciones colombianas, que alcanzaron US$2.090 millones al cierre de abril. Ante el fin del rally de precios petroleros, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, estimó que por cada caída de US$10 en la cotización del brent, el país dejará de percibir cerca de $7 billones anuales en ingresos fiscales.

Presiones por la informalidad

Las cifras del Dane muestran que la tasa de desempleo se ubicó en 8,8% en abril, el nivel más bajo para este mes desde 2001. Sin embargo, esta mejora convive con la persistencia de la informalidad laboral, que actualmente representa 55% del total de ocupados. Además, el incremento de los costos laborales derivado del alza de 23,7% en el salario mínimo para 2026 sigue siendo una amenaza para la formalización. De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dos de cada tres empresas redujeron su planta de personal este año.

Sobre el manejo de los datos estadísticos, la coyuntura actual refleja un disenso entre los gremios productivos y el Dane sobre la forma de medir cifras del mercado laboral, como la informalidad. Aunque la entidad defiende que la metodología obedece a lineamientos internacionales, Fenalco y la Andi se apoyan en la información de los cotizantes de la Ugpp para realizar el cálculo.

Deuda externa es 52% del PIB

Aunque los esfuerzos del Gobierno por diversificar la deuda, mediante TRS en francos suizos, han permitido reducir su dependencia de la volatilidad del dólar y abrir la puerta al uso de este mecanismo en monedas asiáticas, el déficit fiscal sigue siendo elevado. Las cifras más recientes del Banco de la República sobre la deuda externa dan cuenta de que todavía representa 52% del valor de la economía. Para Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el próximo gobierno deberá encontrar un equilibrio entre otorgarle una mayor relevancia a la deuda interna, sin desincentivar el flujo de recursos hacia las empresas que buscan invertir, y priorizar la deuda externa mientras administra la exposición a los riesgos del entorno global.

Remesas siguen fortalecidas

La llegada de divisas desde el exterior se ha consolidado como uno de los principales motores de la economía colombiana, al estar a un mes de completar dos años consecutivos con ingresos mensuales superiores a US$1.000 millones por concepto de remesas.Al respecto, David Cubides, economista jefe de Banco de Occidente, señaló que estos recursos han impulsado el consumo de los hogares, incluso ante medidas más gravosas para el envío de dinero desde EE.UU.

Entre enero y abril, las remesas enviadas por los colombianos en el exterior alcanzaron US$4.448 millones, un monto que supera en 42% los ingresos generados por las exportaciones de café en ese mismo período y que se acerca a una cuarta parte del valor total de las ventas externas del país.

Déficit fiscal sigue arriba de 5%

Otro de los retos que enfrentará el próximo gobierno será corregir el déficit fiscal, que actualmente equivale a 6,4% del Producto Interno Bruto. Una de las decisiones más controvertidas de la administración Petro fue la suspensión de la regla fiscal ante la negativa de realizar recortes en el gasto, una postura sustentada en la alta rigidez del Presupuesto General de la Nación. En la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Ministerio de Hacienda hizo un nuevo ajuste a la expectativa de déficit fiscal al cierre de 2026, de 5,1% a 5,3% del PIB. La cartera apunta a un déficit más alto por cuenta de una revisión al alza en el gasto total, pues en materia de ingresos espera recibir $3,2 billones adicionales por concepto de tributos. “La senda fiscal del mediano plazo incorpora ajustes adicionales en ingresos tributarios y gasto primario cuyo origen no es explícito. En ingresos, el Mfmp supone un aumento del recaudo que no se explica por la reforma tributaria estructural ni por el crecimiento económico” comentó Fedesarrollo. “En gasto, la proyección incorpora reducciones adicionales del gasto primario frente a su nivel inercial (la trayectoria que seguiría sin nuevas medidas). En conjunto, estos supuestos implican un ajuste adicional de entre 1% y 1,5% del PIB , sin precisar las medidas que permitirían materializarlo ni mantenerlo permanentemente”, agregó.

Usura movida por el consumo