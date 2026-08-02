Conozca los diamantes que tiene Antioquia en el patinaje artístico y que ya brillan a nivel internacional

Durante las últimas décadas, los nombres de Luz Cristina Urrea, María Paulina Pérez y Carolina Báez llenaron de gloria el patinaje artístico de Antioquia. Ahora, la única que continúa compitiendo y dando alegrías es Pérez -quien además es entrenadora-, pero junto a ella han surgido nuevas caras que empiezan a otorgar medallas nacionales e internacionales.

Y es que, mientras ellas se encargaban de llegar a lo más alto del podio, en silencio y con una dedicación absoluta, el técnico Óscar Rivera seguía con su labor de formar nuevos talentos. Gracias a su trabajo, en la actualidad Antioquia cuenta con un grupo de deportistas que, además de hacer parte del relevo generacional de este deporte, se han convertido en los nuevos medallistas del departamento y del país.

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Nacidos en Envigado, Sabaneta, Itagüí y Medellín, estos atletas comenzaron su proceso desde muy pequeños. Hoy, en las categorías júnior y juvenil, empiezan a cosechar los frutos de su esfuerzo, dedicación y disciplina, guiados por su pasión por el patinaje artístico que los está llevando a sobresalir.

Isabela Amaya, Jacobo Viera, Sara Bedoya, Matías Montoya, Miguel Arango, Amelia Pérez y las hermanas Michel y Salomé Upegui son las caras del relevo generacional en el patinaje artístico paisa que ya le han dado frutos con sus actuaciones en copas mundiales y copas panamericanas, entre otros certámenes.

Todos ellos compiten en las modalidades de danza y libre, tanto individual como en parejas. Es precisamente la dupla integrada por Isabela Amaya y Jacobo Viera la que más logros ha recogido en los últimos meses, ya que, aunque solo tienen 16 años, ya han estado en eventos mundiales en los que han sobresalido.

Isabela y Jacobo arrancaron en el patinaje desde que tenían 6 años de edad, y desde 2018 iniciaron el trabajo para ser la pareja de danza de Antioquia, motivados por las indicaciones del entrenador Rivera, quien vio el potencial que ambos tenían para esta modalidad.

Ese año, Rivera también se lanzó con un proyecto en el que buscaba la conformación de parejas de danza en la región. Aunque se presentaron cerca de ocho niños y un buen número de niñas, con el paso del tiempo solo Jacobo, Matías y Miguel se mantuvieron en el proceso.

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“Los chicos arrancan muy animados en el proceso recreativo, les gusta y se sienten cómodos, pero cuando se inicia el plan competitivo, en el que ya no es solo diversión sino largas horas de repeticiones, de pulir la técnica y de mejorar las rutinas, empiezan a perder un poco el interés”, comenta Óscar, quien ve bastante potencial a los jóvenes que ahora hacen parte de la Selección Antioquia.

Jacobo, por ejemplo, ha logrado medallas internacionales tanto a nivel individual como junto a Isabela en torneos desarrollados en Italia y Argentina, alcanzando la presea de bronce en danza de la categoría júnior.