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Conozca los diamantes que tiene Antioquia en el patinaje artístico y que ya brillan a nivel internacional

Los patinadores artísticos de la región siguen a la espera de contar con un escenario con las condiciones técnicas para seguir sus entrenamientos y mejorar sus resultados.

  • Sara Bedoya, Miguel Arango, Salomé Upegui, Jacobo Viera, Michel Upegui, Matías Montoya e Isabella Amaya, quienes hacen parte de la lista de nuevas caras del patinaje artístico paisa, junto a Amelia Pérez, quien está en Juegos Centroamericanos con Paulina Pérez. FOTOs camilo suárez FOTOS CAMILO SUÁREZ
    Sara Bedoya, Miguel Arango, Salomé Upegui, Jacobo Viera, Michel Upegui, Matías Montoya e Isabella Amaya, quienes hacen parte de la lista de nuevas caras del patinaje artístico paisa, junto a Amelia Pérez, quien está en Juegos Centroamericanos con Paulina Pérez. FOTOs camilo suárez FOTOS CAMILO SUÁREZ
  • Conozca los diamantes que tiene Antioquia en el patinaje artístico y que ya brillan a nivel internacional
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 16 minutos
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Durante las últimas décadas, los nombres de Luz Cristina Urrea, María Paulina Pérez y Carolina Báez llenaron de gloria el patinaje artístico de Antioquia. Ahora, la única que continúa compitiendo y dando alegrías es Pérez -quien además es entrenadora-, pero junto a ella han surgido nuevas caras que empiezan a otorgar medallas nacionales e internacionales.

Y es que, mientras ellas se encargaban de llegar a lo más alto del podio, en silencio y con una dedicación absoluta, el técnico Óscar Rivera seguía con su labor de formar nuevos talentos. Gracias a su trabajo, en la actualidad Antioquia cuenta con un grupo de deportistas que, además de hacer parte del relevo generacional de este deporte, se han convertido en los nuevos medallistas del departamento y del país.

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Nacidos en Envigado, Sabaneta, Itagüí y Medellín, estos atletas comenzaron su proceso desde muy pequeños. Hoy, en las categorías júnior y juvenil, empiezan a cosechar los frutos de su esfuerzo, dedicación y disciplina, guiados por su pasión por el patinaje artístico que los está llevando a sobresalir.

Isabela Amaya, Jacobo Viera, Sara Bedoya, Matías Montoya, Miguel Arango, Amelia Pérez y las hermanas Michel y Salomé Upegui son las caras del relevo generacional en el patinaje artístico paisa que ya le han dado frutos con sus actuaciones en copas mundiales y copas panamericanas, entre otros certámenes.

Todos ellos compiten en las modalidades de danza y libre, tanto individual como en parejas. Es precisamente la dupla integrada por Isabela Amaya y Jacobo Viera la que más logros ha recogido en los últimos meses, ya que, aunque solo tienen 16 años, ya han estado en eventos mundiales en los que han sobresalido.

Isabela y Jacobo arrancaron en el patinaje desde que tenían 6 años de edad, y desde 2018 iniciaron el trabajo para ser la pareja de danza de Antioquia, motivados por las indicaciones del entrenador Rivera, quien vio el potencial que ambos tenían para esta modalidad.

Ese año, Rivera también se lanzó con un proyecto en el que buscaba la conformación de parejas de danza en la región. Aunque se presentaron cerca de ocho niños y un buen número de niñas, con el paso del tiempo solo Jacobo, Matías y Miguel se mantuvieron en el proceso.

Vea además: Con una rutina impecable, María Paulina Pérez brilló en su debut centroamericano

“Los chicos arrancan muy animados en el proceso recreativo, les gusta y se sienten cómodos, pero cuando se inicia el plan competitivo, en el que ya no es solo diversión sino largas horas de repeticiones, de pulir la técnica y de mejorar las rutinas, empiezan a perder un poco el interés”, comenta Óscar, quien ve bastante potencial a los jóvenes que ahora hacen parte de la Selección Antioquia.

Jacobo, por ejemplo, ha logrado medallas internacionales tanto a nivel individual como junto a Isabela en torneos desarrollados en Italia y Argentina, alcanzando la presea de bronce en danza de la categoría júnior.

Necesitan escenarios adecuados y reglamentarios

Actualmente, Sabaneta cuenta con una pista que tiene todas las condiciones técnicas para que el grupo siga con la preparación, aunque en la región no existe ninguna pista en madera o del material que se maneja a nivel internacional.

Además, en escenarios como el de la Liga, los patinadores comparten espacio con el hockey patín, lo que limita sus horarios de entrenamiento. Por ello, en muchas ocasiones los patinadores artísticos tienen que pedir permiso en sus colegios para poder entrenar, ya que la disponibilidad de la pista se cruza con los horarios académicos. “Afortunadamente contamos con escenarios como el de Sabaneta o la Liga que nos permiten tener espacios para entrenar”, resalta Rivera.

Algo que Óscar y otros entrenadores, entre ellos Luz Cristina Urrea, han solicitado desde hace varios años es contar con un espacio que tenga las medidas reglamentarias y los aspectos técnicos idóneos para que los deportistas se preparen de la mejor manera y lleguen más adaptados a las pistas de las copas mundo.

Por ahora, estos patinadores seguirán con sus entrenamientos, llevando al máximo nivel su pasión por lo que hacen y soñando con alcanzar el reconocimiento mundial que esperan no solo para ellos, sino para el patinaje antioqueño y colombiano. Saben que su talento, unido a la dedicación y la disciplina, los llevará tan lejos como se lo propongan.

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Un cuarteto de mucha proyección

Inquieto por explorar nuevos campos y comprometido con no dejar morir el patinaje artístico de Antioquia, Óscar Rivera se lanzó al agua en la modalidad de cuarteto, que es nueva, y empezó a explorar con los deportistas Miguel Arango, Amelia Pérez, las hermanas Salomé y Michel Upegui que ya fueron subcampeones nacionales. El grupo cuenta con Sara Bedoya como suplente.

Los deportistas tienen que cumplir con una rutina de 3 minutos 15 segundos, en los cuales deben ejecutar unos elementos técnicos que se parecen a la danza, pero en realidad está catalogada en la especialidad del show.

Sobre las condiciones de estos patinadores, Óscar resalta que la principal fortaleza de todos es que tienen una gran pasión y dedicación, lo que les ha permitido elevar el nivel y continuar el proceso que arrancaron desde muy pequeños.

Sobre Isabel Amaya resaltó que es muy inteligente, y capta y corrige rápidamente los errores y es ágil, mientras que Jacobo Viera, tiene una gran capacidad para adaptarse y lleva a Isabela a la calma en el desarrollo de la rutina.

De las hermanas Upegui, Michel y Salomé, son patinadoras que están siempre dispuestas, técnicamente son buenas y tienen muchas habilidades para el deporte, cumplen con todas las tareas.

Matías es inteligente, creativo, elegante al igual que Miguel, ambos son habilidosos, flexibles, y tienen buena saltabilidad. Ahora los patinadores se preparan para el Campeonato Nacional Interligas, que se realizará en Sabaneta, en la última semana de agosto y allí se definirán los integrantes de la Selección Colombia que va al Mundial, previsto para octubre en Asunción, Paraguay.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son los nuevos patinadores artísticos del relevo generacional en Antioquia?
El grupo de relevo generacional está conformado por Isabela Amaya, Jacobo Viera, Sara Bedoya, Matías Montoya, Miguel Arango, Amelia Pérez y las hermanas Michel y Salomé Upegui. Estos atletas, originarios de Envigado, Sabaneta, Itagüí y Medellín, compiten en las categorías júnior y juvenil en las modalidades de danza y libre (individual y parejas), y ya han obtenido medallas en eventos panamericanos y copas mundiales.
¿En qué consiste la modalidad de cuarteto en el patinaje artístico y quiénes la integran en Antioquia?
La modalidad de cuarteto se enfoca en el formato de show, donde los deportistas deben ejecutar una rutina de 3 minutos y 15 segundos combinando elementos técnicos similares a los de la danza. En Antioquia, esta modalidad la integran Miguel Arango, Amelia Pérez y las hermanas Salomé y Michel Upegui (con Sara Bedoya como suplente), quienes ya se coronaron subcampeones nacionales.
¿Qué figura histórica del patinaje artístico antioqueño continúa activa en la alta competencia?
María Paulina Pérez es la única patinadora de la época dorada antioqueña (junto a los referentes históricos Luz Cristina Urrea y Carolina Báez) que se mantiene compitiendo en alto rendimiento y otorgando medallas, rol que combina simultáneamente con el de entrenadora.

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