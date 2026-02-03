x

“Está muy animado de poder visitar Colombia”: Laura Sarabia presenta credenciales ante el rey Carlos III como embajadora en Reino Unido

La diplomática colombiana sostuvo su primer encuentro oficial con el rey Carlos III en el Palacio de St. James, donde formalizó su nombramiento y destacó el interés del monarca por fortalecer los lazos con Colombia, en medio de cuestionamientos judiciales a su designación.

  • Laura Camila Sarabia Torres presenta sus cartas credenciales ante el rey Carlos III durante una audiencia en el Palacio de St. James, en Londres, oficializando su misión como embajadora de Colombia en el Reino Unido. FOTO: GETTY IMAGES.
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

La embajadora de Colombia ante Reino Unido, Laura Sarabia, presentó oficialmente sus cartas credenciales ante el rey Carlos III en una ceremonia protocolaria realizada en el Palacio de St. James, en Londres, acto que marca el inicio formal de su misión diplomática ante el Gobierno británico.

Tras el encuentro, la funcionaria calificó la reunión como positiva y destacó el interés del monarca por Colombia, un gesto que, según dijo, refuerza los lazos bilaterales entre ambos países.

“Tuve el honor de presentar cartas credenciales ante el Rey Carlos III. Fue un honor poder hablar de nuestro país, de los retos que tenemos no solo como región sino en el mundo entero. Quedó muy contento y recuerda Colombia”, señaló Sarabia.

Durante la conversación, el rey evocó visitas previas al territorio colombiano, como su paso por Cartagena y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, y expresó su disposición de regresar en el futuro. Está muy animado de poder visitar nuestro país en una próxima ocasión”, agregó la diplomática.

Como parte del intercambio protocolario, Sarabia entregó al monarca varios obsequios representativos de la cultura y biodiversidad nacional. Entre ellos, artesanías del Pacífico, un sombrero wayuu elaborado en La Guajira y un libro sobre la riqueza natural del país, en línea con el interés ambiental que ha caracterizado a Carlos III.

El presidente Gustavo Petro felicitó públicamente a Laura Sarabia por su acreditación como embajadora ante el Reino Unido y aprovechó para subrayar la urgencia de posicionar la agenda ambiental en los escenarios internacionales. “Felicitaciones. A lo mejor vaya donde el rey a hablar de la crisis climática del mundo. Hoy mi Córdoba, en Colombia, mi tierra, está inundada”, escribió el mandatario, aludiendo a las emergencias por lluvias en el país. La diplomática respondió agradeciendo el mensaje y confirmó que durante su encuentro con Carlos III abordó precisamente esos temas. “Hablamos con el Rey de la biodiversidad de nuestro país y de la lucha que compartimos frente a la crisis climática. Son muchos los retos que tenemos para seguir trabajando juntos”, señaló, destacando la coincidencia entre ambas naciones en materia ambiental.

La acreditación de Sarabia ocurre en un momento políticamente sensible. Aunque su designación como embajadora se concretó tras su salida del Gobierno de Gustavo Petro —con quien ha tenido tensiones públicas—, su nombramiento enfrenta un proceso judicial en Colombia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia una demanda que cuestiona si cumple con los requisitos legales para ejercer el cargo diplomático, como experiencia profesional, estudios de posgrado y dominio del inglés.

Los demandantes señalan que el decreto de su designación no acreditaría plenamente estas condiciones. Sin embargo, el tribunal negó una medida cautelar que buscaba suspenderla, por lo que Sarabia continuará en funciones mientras avanza el proceso.

La ceremonia en Londres coincidió además con una jornada clave para la política exterior colombiana, marcada por la reunión del presidente Gustavo Petro con el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. Sarabia respaldó el encuentro y defendió la importancia del diálogo diplomático.

“Colombia habla con el corazón y con dignidad. Hoy el presidente Petro representa la esperanza de millones que creemos en el diálogo, la soberanía y la paz”, afirmó.

Con su acreditación ante el Reino Unido, la embajadora inicia oficialmente una etapa enfocada en fortalecer la cooperación política, comercial y cultural entre ambas naciones, en medio de un contexto diplomático complejo para el Gobierno colombiano.

