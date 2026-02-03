“Está muy animado de poder visitar Colombia”: Laura Sarabia presenta credenciales ante el rey Carlos III como embajadora en Reino Unido

La embajadora de Colombia ante Reino Unido, Laura Sarabia, presentó oficialmente sus cartas credenciales ante el rey Carlos III en una ceremonia protocolaria realizada en el Palacio de St. James, en Londres, acto que marca el inicio formal de su misión diplomática ante el Gobierno británico. Conozca: Por una amistad de más de dos décadas, cambian al fiscal que investigaba a Laura Sarabia ¿Qué viene ahora? Tras el encuentro, la funcionaria calificó la reunión como positiva y destacó el interés del monarca por Colombia, un gesto que, según dijo, refuerza los lazos bilaterales entre ambos países. “Tuve el honor de presentar cartas credenciales ante el Rey Carlos III. Fue un honor poder hablar de nuestro país, de los retos que tenemos no solo como región sino en el mundo entero. Quedó muy contento y recuerda Colombia”, señaló Sarabia.

Durante la conversación, el rey evocó visitas previas al territorio colombiano, como su paso por Cartagena y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, y expresó su disposición de regresar en el futuro. “Está muy animado de poder visitar nuestro país en una próxima ocasión”, agregó la diplomática. Como parte del intercambio protocolario, Sarabia entregó al monarca varios obsequios representativos de la cultura y biodiversidad nacional. Entre ellos, artesanías del Pacífico, un sombrero wayuu elaborado en La Guajira y un libro sobre la riqueza natural del país, en línea con el interés ambiental que ha caracterizado a Carlos III. Lea también: ¿Cuáles son los interventores y funcionarios sospechosos de hacer “negocio” con las EPS, como lo reconoció Petro?

El presidente Gustavo Petro felicitó públicamente a Laura Sarabia por su acreditación como embajadora ante el Reino Unido y aprovechó para subrayar la urgencia de posicionar la agenda ambiental en los escenarios internacionales. “Felicitaciones. A lo mejor vaya donde el rey a hablar de la crisis climática del mundo. Hoy mi Córdoba, en Colombia, mi tierra, está inundada”, escribió el mandatario, aludiendo a las emergencias por lluvias en el país. La diplomática respondió agradeciendo el mensaje y confirmó que durante su encuentro con Carlos III abordó precisamente esos temas. “Hablamos con el Rey de la biodiversidad de nuestro país y de la lucha que compartimos frente a la crisis climática. Son muchos los retos que tenemos para seguir trabajando juntos”, señaló, destacando la coincidencia entre ambas naciones en materia ambiental.

La acreditación de Sarabia ocurre en un momento políticamente sensible. Aunque su designación como embajadora se concretó tras su salida del Gobierno de Gustavo Petro —con quien ha tenido tensiones públicas—, su nombramiento enfrenta un proceso judicial en Colombia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia una demanda que cuestiona si cumple con los requisitos legales para ejercer el cargo diplomático, como experiencia profesional, estudios de posgrado y dominio del inglés.