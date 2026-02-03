Snoop Dogg está de luto: el artista lamenta la muerte de su nieta de 10 meses

La familia del rapero estadounidense atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Así lo reveló Cori Broadus, la hija menor de Snoop Dogg, quien, por medio de su cuenta de Instagram, compartió la noticia del fallecimiento de su hija, una bebé de 10 meses.

En una publicación realizada este lunes, Broadus compartió una foto en sus Stories en la que se ven los pies de su bebé, junto al mensaje: “Hoy se cumple una semana sin ti. Te extraño”. El anuncio de la muerte de su hija lo hizo el pasado sábado por esta misma red social.

La pequeña, llamada Codi Dreaux, era la primera hija de Broadus. Como había compartido en meses anteriores, la nieta de Snoop Dogg nació en febrero de 2025, a las 25 semanas de gestación, 15 semanas antes de lo que dura un embarazo promedio.