Así fue la extradición a EE. UU. de alias Pipe Tuluá: “Había intenciones de rescatarlo”

A horas de la madrugada de este martes, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), realizó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, en medio de un operativo que contó con la coordinación de un amplio dispositivo de seguridad integrado por más de 70 uniformados. La operación se llevó a cabo en menos de 30 minutos y comprendió el traslado del extraditado desde la Estación de Policía Los Mártires hasta la Base de Aviación Policial, ubicada en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Alias Pipe Tuluá es requerido por la justicia en Estados Unidos por ser el señalado cabecilla de una estructura criminal con amplios vínculos con el narcotráfico nacional e internacional.



¿De qué delitos acusa Estados Unidos a alias Pipe Tuluá?

Antes de su extradición, existían alertas sobre una posible fuga de Marín. Por eso se realizó este amplio operativo de seguridad para su traslado a Estados Unidos. En entrevista con Blu Radio, el coronel Elver Alfonso, director de la Dijín, aseguró que, con base en información de fuentes de inteligencia, se conocían advertencias sobre un eventual intento de escape. “Teníamos informaciones de que se quería escapar, de que había intenciones de la estructura delincuencial que él aún seguía dirigiendo, de hacer un rescate”, señaló.

Según el coronel, la información recolectada también evidenciaba movimientos de integrantes de la red criminal que buscaban interferir en el proceso de extradición. Es por este escenario que se adoptaron medidas excepcionales para realizar el traslado sin margen de error. “Planeamos cada detalle junto con las agencias internacionales. Hacerlo de madrugada garantizaba velocidad, discreción y seguridad total”, aseguró el coronel.

Alias Pipe Tuluá, señalado cabecilla de la organización criminal “La Inmaculada”. Foto: Policía Nacional.

Su orden de captura con fines de extradición fue emitida el 22 de mayo de 2025, a solicitud de la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, dentro de un proceso judicial que cuenta con acusación formal desde septiembre de 2024. Marín Silva deberá comparecer ante la justicia estadounidense por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas, relacionados con el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia ese país.

El prontuario de Andrés Felipe Marín: homicidios y nexos con carteles

En Colombia, alias Pipe Tuluá fue condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad en múltiples homicidios ocurridos en el suroccidente del país. Aunque permanecía privado de la libertad desde 2015, las autoridades establecieron que continuó dirigiendo actividades criminales desde prisión.

¿Qué es “La Inmaculada” y el grupo “MAGO”?

Según las autoridades, es señalado como cabecilla de la organización criminal “La Inmaculada”, con nexos con redes de narcotráfico del suroccidente colombiano, el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y estructuras internacionales como el cartel de Sinaloa. Estas alianzas operaban bajo esquemas de outsourcing criminal para el envío de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. Además, sería fundador del grupo “MAGO” (Muerte a Guardianes Opresores), vinculado al homicidio de 14 funcionarios del INPEC, y estaría involucrado como coordinador del envío de lanchas tipo Go Fast cargadas con estupefacientes. Marín Silva fue trasladado en una aeronave de la DEA y entregado a las autoridades estadounidenses bajo la custodia conjunta de funcionarios de la Policía Nacional de Colombia y del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.



La orden de Gustavo Petro tras presuntos intentos de soborno

Antes de su viaje a Estados Unidos para la reunión que tendrá este martes con Donald Trump, el presidente Gustavo Petro, ordenó al ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, que se llevara a cabo de manera inmediata la extradición de alias Pipe Tuluá. La instrucción fue dada luego de que el jefe de Estado señalara que el presunto cabecilla criminal estaría intentando sobornar funcionarios públicos para frenar o dilatar su entrega a la justicia estadounidense. Por su parte, este martes el ministro (e) Andrés Idárraga se pronunció sobre esta extradición y le respondió al presidente colombiano a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter). “Cumpliendo su orden, presidente Gustavo Petro, Alias “Pipe Tuluá” fue extraditado a los Estados Unidos. El Gobierno Petro rompe el récord histórico con 809 extradiciones: 6,3 % más que Duque y 7,6 % más que el segundo mandato de Uribe”.

Idárraga señaló también que “la cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado”.

Las dilaciones de su extradición

El camino jurídico para frenar la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, tuvo varios intentos, sin embargo, estos no fueron suficientes. La semana pasada, el Gobierno confirmó que había negado un recurso presentado por su defensa antes de su traslado a Estados Unidos. Esta decisión quedó en firme mediante la Resolución Ejecutiva 037 del 26 de enero de 2026, con la cual el Ejecutivo rechazó el recurso de reposición que buscaba que Marín Silva cumpliera primero sus condenas en Colombia antes de ser entregado a la justicia estadounidense. El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, desde la cárcel La Picota. En la resolución se concluyó que no resultaba conveniente aplazar la entrega, dado que se cumplieron los requisitos constitucionales y que la cooperación internacional es clave en la lucha contra el narcotráfico. También se precisó que las versiones que atribuían las dilaciones en su extradición a la política de 'Paz Total', promovida por el Gobierno Petro, no eran ciertas. El Ejecutivo determinó que desde la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz se certificó que Marín Silva no tiene ningún rol en mesas de diálogo ni reconocimiento como vocero o representante en procesos de negociación.