Dólar sigue bajando y alcanza los $3.347, un precio que no se veía desde hace seis años

El precio del dólar inició la jornada de este viernes con una nueva caída y se mantuvo por debajo de los $3.350, después de haber perforado el umbral de los $3.400 durante la sesión anterior. La baja negociación prevista para el día está influenciada por el festivo del Día de la Independencia en Estados Unidos, que este año se conmemora el viernes debido a que el 4 de julio coincide con un sábado.
Entérese: El dólar en Colombia cae este jueves a mínimos de hace más de seis años y se acerca a los $3.360
En el mercado Next Day, la divisa estadounidense abrió con un precio promedio de $3.347,02, lo que representa una disminución de $10,80 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para la jornada en $3.357,82. En las primeras operaciones se negociaron US$21,5 millones en 15 transacciones, con un mínimo de $3.343,25 y un máximo de $3.348.