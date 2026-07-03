Dólar sigue bajando y alcanza los $3.347, un precio que no se veía desde hace seis años

El precio del dólar inició la jornada de este viernes con una nueva caída y se mantuvo por debajo de los $3.350, después de haber perforado el umbral de los $3.400 durante la sesión anterior. La baja negociación prevista para el día está influenciada por el festivo del Día de la Independencia en Estados Unidos, que este año se conmemora el viernes debido a que el 4 de julio coincide con un sábado. Entérese: El dólar en Colombia cae este jueves a mínimos de hace más de seis años y se acerca a los $3.360 En el mercado Next Day, la divisa estadounidense abrió con un precio promedio de $3.347,02, lo que representa una disminución de $10,80 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para la jornada en $3.357,82. En las primeras operaciones se negociaron US$21,5 millones en 15 transacciones, con un mínimo de $3.343,25 y un máximo de $3.348.

¿Qué está impulsando la caída de la divisa?

Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados, Corficolombiana, explicó que julio comenzó con una tendencia bajista estructural para el dólar, impulsada por operaciones de carry trade. “Los fondos tienen acceso a todas las economías del mundo, donde pueden conseguir recursos a tasas muy bajas, como ocurre en Suiza o Japón, e invertirlos en países emergentes como Colombia, donde las tasas son mucho más altas. Ese diferencial termina beneficiando a los inversionistas”, explicó el analista. Según Acevedo, la diferencia entre las tasas internacionales y las que ofrece actualmente Colombia hace más atractivos los activos denominados en pesos, lo que incrementa la entrada de capitales y fortalece la moneda colombiana frente al dólar.

¿Qué ocurre con el dólar en los mercados internacionales?

El comportamiento de la moneda estadounidense también responde al panorama externo. El dólar se encaminaba a registrar su mayor caída semanal en doce semanas luego de conocerse un informe de empleo en Estados Unidos que mostró una desaceleración significativa en la creación de puestos de trabajo durante junio. El mercado interpretó estas cifras como una señal de que la Reserva Federal tendría menos presión para aumentar las tasas de interés en el corto plazo, lo que debilitó al dólar frente a otras monedas.

En ese contexto, el euro avanzó hasta cerca de US$1,1446, con una ganancia semanal de 0,5%, mientras que la libra esterlina subió a US$1,3355, acumulando un alza de 1,1%, la mejor en casi tres meses. El yen japonés también recuperó terreno y volvió a cotizar por debajo de las 161 unidades por dólar, aunque persisten las expectativas sobre una posible intervención de las autoridades japonesas después de que la divisa alcanzara recientemente su nivel más débil en cuatro décadas.

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