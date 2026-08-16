¿Qué significan las marcas que aparecen en las viviendas después de un terremoto? Ojo que es fundamental

A siete días de que el terremoto de magnitud 7,4 sacudiera el occidente de Colombia, miles de familias en Chocó, Bogotá, Cali, Pereira y otras regiones del país empezaron a encontrar en sus edificios calcomanías de color verde, amarillo o rojo, además de otras marcas y letras pintadas por los equipos de rescate. No se trata de señales improvisadas, sino de dos sistemas técnicos complementarios que permiten saber, de un vistazo, en qué etapa está cada estructura. El sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se registró el 10 de agosto a las 7:34 de la mañana y dejó cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de viviendas averiadas en al menos 14 departamentos. Mientras continuaron las labores de rescate en zonas como Cali, Pereira y en el departamento de Chocó, ingenieros de distintas entidades avanzan en la evaluación estructural de los inmuebles afectados.

El marcaje INSARAG: los códigos de los equipos de rescate

Antes de que un edificio reciba una marca o grafiti de color, suele pasar primero por el sistema de marcaje INSARAG, el protocolo internacional coordinado por Naciones Unidas que usan los equipos de búsqueda y rescate mientras buscan sobrevivientes. Colombia cuenta con su propio equipo certificado ante este organismo, el USAR COL-1, que obtuvo su clasificación internacional en 2018 y fue reclasificado semanas antes del sismo. El sistema contempla tres tipos principales de marcajes, cada uno con un propósito distinto. 1. El primero es el marcaje del sitio de trabajo, que identifica de forma única los puntos específicos donde hay posibles personas por rescatar. Esta señal no describe el daño estructural del edificio, sino la prioridad operativa que los rescatistas le asignaron en ese momento.

2. El segundo es el marcaje de víctimas, que se usa para señalar locaciones potenciales o conocidas de víctimas que no son evidentes a simple vista, por ejemplo, bajo los escombros. Los rescatistas emplean la letra L para indicar una víctima viva (Live) y la letra D para una víctima fallecida (Deceased).

Marcaje de víctimas después de un terremoto. Diseño generado con inteligencia artificial por El Colombiano

3. El tercero es el Rapid Clearance Marking o marcaje de despeje rápido, que se coloca cuando un edificio ya fue revisado por completo y no requiere nuevas operaciones de búsqueda.

Rapid Clearance Marking o marcaje de despeje rápido. Diseño El Colombiano

Estas tres marcas son temporales y operativas: sirven para coordinar el rescate, no para determinar si una familia puede volver a vivir en su casa.

Cómo se evalúa una vivienda después del sismo

El presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Hernando Monroy Benítez, explicó que toda edificación con daños visibles debe pasar por una evaluación técnica antes de que sus habitantes puedan regresar. Para esa revisión, los especialistas suelen apoyarse en el formulario ATC-20, una herramienta diseñada para hacer una valoración rápida de las condiciones de seguridad de una estructura tras un terremoto. De ese proceso resulta una clasificación por colores que indica, de forma inmediata, si el inmueble es habitable, tiene uso restringido, no puede ocuparse o representa peligro de colapso.

¿Qué significa cada color marcado después de un terremoto?

La marca verde indica que, según la evaluación realizada, la vivienda puede ser habitada con normalidad. La amarilla señala que existen daños que pueden repararse o que requieren algún tipo de reforzamiento. No implica que el inmueble deba abandonarse para siempre, sino que necesita intervenciones antes de volver a usarse sin restricciones. La roja representa una condición de peligro y exige un estudio más profundo. Esto tampoco significa de forma automática que el edificio vaya a ser demolido: con estudios adicionales se determina si la construcción puede rehabilitarse, reforzarse o si, por el contrario, debe considerarse su demolición.

Qué hacer si su casa tiene grietas pero no tiene ninguna marca

Los expertos insisten en un punto clave: la ausencia de una etiqueta de color no significa que la vivienda sea segura. Cualquier grieta, desprendimiento u otro daño visible, tanto en elementos estructurales como en mampostería, debe ser revisado por personal capacitado antes de que los habitantes regresen, porque una estructura puede parecer estable después del sismo y presentar problemas más adelante. En Bogotá, por ejemplo, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en alianza con Camacol, habilitó canales para que los ciudadanos reporten posibles afectaciones, entre ellos la línea de emergencias 123 y una aplicación móvil donde se pueden enviar fotografías del inmueble para una primera valoración por parte de ingenieros.

Refuerzos técnicos para las zonas más golpeadas Ante la magnitud del desastre, distintas ciudades han enviado apoyo técnico a las regiones más afectadas. Bogotá, por ejemplo, movilizó a Chocó un grupo de 30 ingenieros y arquitectos del Instituto de Desarrollo Urbano y de Camacol, que se sumaron a los cinco profesionales del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático que ya trabajaban en la zona. Su tarea es revisar minuciosamente paredes, pisos, vigas, columnas y el sistema estructural de viviendas y edificaciones públicas, para determinar qué medidas de seguridad debe aplicarse en cada caso. Mientras avanza esta evaluación estructura por estructura, la recomendación de los expertos se mantiene: ante cualquier daño visible, lo prudente es esperar la valoración técnica correspondiente antes de volver a ocupar la vivienda. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: