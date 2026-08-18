¿Quién es Howard Buffett? El filántropo multimillonario que acompaña a Shakira en Chocó

En declaraciones a medios, la cantante habló sobre sus compromisos con el departamento tras la tragedia que dejó 115.000 afectados, 3.935 heridos, 294 fallecidos y 320 desaparecidos. Sin embargo, la cantante colombiana dejó que gran parte del reflector se quedara en Buffett. ¿Quién es él?

En la tarde del lunes, luego de una semana del terremoto de 7.4 que destruyó varios municipios del occidente colombiano, Shakira visitó Quibdó, capital del Chocó, acompañada por el filántropo Howard Buffett, representantes de CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— y de la Fundación Pies Descalzos, para acompañar a niños, niñas, familias y educadores afectados por el sismo que golpeó al departamento.

Howard Graham Buffett nació el 16 de diciembre de 1954 en Estados Unidos y es el segundo hijo del reconocido inversionista Warren Buffett. Su nombre combina dos figuras importantes en la historia familiar: Howard Buffett, su abuelo, y Benjamin Graham, mentor y profesor de su padre.

Su trayectoria se ha desarrollado lejos de un único ámbito. Empresario, agricultor, fotógrafo, conservacionista, ex político y filántropo, Buffett ha construido buena parte de su perfil público alrededor de proyectos relacionados con la seguridad alimentaria, la agricultura, la conservación ambiental y la atención de poblaciones afectadas por conflictos.

En el mundo empresarial, ocupa un puesto directivo en The Coca-Cola Company desde el 9 de diciembre de 2010.

Antes de llegar a esa posición, entre 1993 y 2004, hizo parte de la junta directiva de Coca-Cola Enterprises, que en ese periodo era la mayor embotelladora de productos Coca-Cola del mundo.

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Sin embargo, una de las facetas que más ha marcado su trayectoria es el trabajo filantrópico. Como presidente y director ejecutivo de la Fundación Howard G. Buffett (HGBF), ha recorrido más de 130 países para documentar problemas relacionados con la biodiversidad, la pobreza y las necesidades básicas de distintas comunidades.

La organización concentra sus esfuerzos principalmente en África y Centroamérica y financia iniciativas de agricultura, nutrición, acceso al agua, asistencia humanitaria, conservación y atención de poblaciones afectadas por conflictos.

Su relación con la conservación ambiental también lo llevó a participar en organismos como National Geographic, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), The Nature Conservancy y Ecotrust. Además, creó el Nature Conservation Trust en Sudáfrica, destinado a respaldar la protección del guepardo, y fundó la International Conservation Foundation y el Cougar Fund, organizaciones vinculadas con la conservación de grandes felinos.

En octubre de 2007, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas lo designó Embajador de Buena Voluntad contra el Hambre. Posteriormente se incorporó a las juntas de la Fundación Barefoot y de la Campaña ONE. En marzo de 2010 también se sumó a la Eastern Congo Initiative, organización creada por el actor Ben Affleck.

La conservación de especies amenazadas ha sido otro de los campos en los que ha concentrado recursos.

En marzo de 2014, la Fundación Howard G. Buffett destinó US$23,7 millones, equivalentes entonces a 255 millones de rands sudafricanos, a un programa de tres años desarrollado junto con el Nature Conservation Trust y los Parques Nacionales de Sudáfrica para combatir la caza furtiva de rinocerontes.

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En Colombia, la fundación también asumió un compromiso de gran escala. El 15 de febrero de 2020, el empresario destinó US$200 millones al desarrollo del municipio de Tibú, en Norte de Santander, una zona caracterizada por su alta presencia de cultivos de coca.

El objetivo de esa inversión fue contribuir a que los agricultores puedan sustituir los cultivos ilícitos por alternativas legales, entre ellas el cacao.