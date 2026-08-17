Plan Milagro arranca con pérdidas por $30 billones y miles de viviendas por reconstruir

El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, presentó en una alocución televisada el Plan Milagro de reconstrucción, una estrategia con la que el Gobierno busca atender los daños ocasionados por el terremoto de la semana pasada y avanzar hacia la recuperación de las regiones afectadas.
De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) citado por el mandatario, la emergencia se extiende a 450 municipios de 15 departamentos, lo que representa, según sus palabras, cerca de una tercera parte del territorio nacional afectado por el sismo. Las cifras todavía son preliminares y continúan en proceso de verificación.