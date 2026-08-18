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¿Qué hacer si se cruza con un ‘agua mala’? La alerta de Corpourabá en las playas de Necoclí

Corpourabá confirmó el avistamiento de ejemplares de fragata portuguesa (Physalia physalis) en aguas y playas de Necoclí y pidió a bañistas, pescadores y operadores turísticos evitar cualquier contacto con estos organismos, incluso cuando estén varados en la arena.

  • La fragata portuguesa fue avistada en las playas de Necoclí. En detalle, su apariencia y las lesiones que provoca su contacto. Fotos: Corporurabá, CVS y cortesía.
    La fragata portuguesa fue avistada en las playas de Necoclí. En detalle, su apariencia y las lesiones que provoca su contacto. Fotos: Corporurabá, CVS y cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Corpourabá emitió una alerta preventiva por la presencia de fragatas portuguesas en las playas de Necoclí, en el Urabá antioqueño. La entidad confirmó el avistamiento de ejemplares de Physalia physalis tanto en el agua como en zonas de playa y pidió a la comunidad evitar el contacto con estos organismos debido a las células urticantes presentes en sus tentáculos.

La fragata portuguesa, también conocida como carabela portuguesa, agua mala o botella azul, no es una medusa, sino un organismo colonial que flota gracias a una estructura similar a una vela.

Sus tentáculos contienen células urticantes que utiliza para capturar a sus presas. Su contacto puede provocar dolor intenso, reacciones tóxicas como náuseas, dificultad para respirar, problemas renales e incluso complicaciones graves en personas alérgicas

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Sin embargo, la presencia de esta especie no es exclusiva de Necoclí. En las últimas semanas se han registrado avistamientos en diferentes playas del Caribe colombiano, situación que, según la Dirección General Marítima, puede estar relacionada con la temporada seca en la que los vientos alisios y las corrientes marinas favorecen su desplazamiento desde aguas oceánicas hacia la costa durante determinadas condiciones climáticas.

El riesgo, además, no desaparece cuando la fragata portuguesa queda en la arena. Las autoridades ambientales advierten que sus tentáculos pueden conservar su capacidad urticante, por lo que recomiendan no tocar los ejemplares, incluso si parecen estar muertos.

¿Qué hacer si encuentra una en la playa?

Corpourabá recomienda evitar ingresar al mar en las zonas donde se hayan registrado ejemplares, no manipularlos y caminar con calzado en la playa. También pide mantener a niños y mascotas alejados de la línea de marea y reportar nuevos avistamientos a las autoridades.

En caso de contacto, la recomendación es no frotar ni rascar la zona afectada. Para aliviar los síntomas se puede usar suero fisiológico o agua de mar y buscar atención médica de manera oportuna. Para Necoclí, la entidad señala al Hospital San Sebastián como uno de los centros donde puede solicitarse atención.

Corpourabá, la Alcaldía de Necoclí y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo continuarán realizando monitoreos e inspecciones en las playas para determinar cómo evoluciona la presencia de estos organismos. La corporación también pidió a hoteles, operadores turísticos y prestadores de servicios informar a sus visitantes sobre las medidas de prevención.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es exactamente la fragata portuguesa y por qué no debe confundirse con una medusa?
La fragata portuguesa ( Physalia physalis) —conocida también como carabela portuguesa, agua mala o botella azul— no es una medusa, sino un organismo colonial (sifonóforo) que flota gracias a un flotador relleno de gas similar a una vela. Bajo ella cuelgan tentáculos que pueden medir varios metros y poseen potentes células urticantes.
¿Por qué están llegando las ‘agua mala’ a las playas de Necoclí y el Caribe?
Según la Dirección General Marítima (Dimar), el fenómeno responde a la temporada climática en la que los vientos alisios y las corrientes marinas arrastran a estos animales desde mar adentro hacia la línea de costa. Es un evento estacional y no hay evidencia para atribuirlo directamente al cambio climático.
¿Es peligroso tocar una fragata portuguesa que está varada o muerta en la arena?
Sí, es sumamente peligroso. Las células urticantes de sus tentáculos conservan la capacidad de liberar toxinas e inocular veneno tiempo después de que el organismo ha quedado fuera del agua o ha muerto. Por eso Corpourabá exige no tocarlas bajo ninguna circunstancia.

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