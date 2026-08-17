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El Festival Fotográfico de Medellín trae a más de 30 invitados: esta es su programación

El evento de la Biblioteca Pública Piloto se realizará por tercer año consecutivo para reflexionar sobre memoria, archivos, fotografía documental y los procesos que hay detrás de una imagen.

  • La entrada es gratuita y para algunas actividades es necesario inscribirse previamente. Si quiere conocer la programación completa, puede consultarla en el sitio web oficial de la biblioteca. Foto EL COLOMBIANO
    La entrada es gratuita y para algunas actividades es necesario inscribirse previamente. Si quiere conocer la programación completa, puede consultarla en el sitio web oficial de la biblioteca. Foto EL COLOMBIANO
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 44 minutos
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Durante cinco días, la Biblioteca Pública Piloto (BPP) volverá a recibir a algunos de los fotógrafos más destacados de Latinoamérica. La tercera edición del Festival Fotográfico de Medellín inicia este martes y tendrá más de 30 invitados y alrededor de 40 actividades en su programación, que se extenderá hasta el sábado 22 de agosto.

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“La imagen después de las imágenes” será el tema central en esta ocasión. Las conversaciones, talleres y exposiciones que se llevarán a cabo en la biblioteca tocarán asuntos como la fotografía documental latinoamericana y también la relevancia de la impresión fotográfica como un mecanismo de preservación y conexión con este tipo de obras.

“Inspirado en la pregunta por aquello que hace que una imagen permanezca y siga adquiriendo nuevos significados, el festival propone una conversación abierta sobre la construcción de la memoria visual, los archivos como espacios vivos de interpretación y el lugar de la fotografía en el presente”, afirmó el director de la BPP, Esteban Giraldo González.

Este año, el evento contará con la participación de más de 20 invitados internacionales que cuentan con trayectorias destacadas en este gremio. Uno de ellos es el argentino Rodrigo Abd, fotógrafo de la agencia internacional Associated Press, quien ganó en 2013 y 2023 el Premio Pulitzer por su cubrimiento de la guerra en Siria y la invasión rusa a Ucrania.

También estará la colombiana Juanita Escobar, quien desde hace 17 años investiga el Llano del Casanare y la frontera del Orinoco en Colombia, ha publicado cinco libros y es exploradora de National Geographic desde 2023; y el finlandés Mikko Takkunen, editor de fotografía de The New York Times.

La programación del III Festival Fotográfico de Medellín estará dividida en cuatro franjas: Memorias desde la casa, Relatos de archivo, Retratos revelados y La hora del cuarto oscuro. La primera reúne actividades sobre la fotografía como memoria personal y familiar, como la charla Iluminar la intimidad: mujeres en una familia de fotógrafos, sobre el rol de las mujeres en la familia Duperly, reconocida por su trabajo en la fotografía en Medellín. La segunda franja está enfocada en el archivo fotográfico, que es también uno de los orígenes del festival, cuyo propósito es visibilizar el archivo de la Piloto, uno de los más grandes de Latinoamérica, que resguarda más de 1,8 millones de fotografías que van de 1848 a 2020. Esto lo convierte en uno de los cuatro más importantes del continente y en el más grande de negativos fotográficos de la región.

En Retratos revelados, las charlas son sobre fotografía documental y el trabajo del fotógrafo frente a distintas realidades sociales, mientras que en La hora del cuarto oscuro se realizarán actividades relacionadas con los procesos técnicos de la fotografía.

Otro de los espacios centrales del festival es la presentación de los proyectos del Laboratorio Latinoamericano de Fotografía Documental, que fue creado en 2025 en colaboración con el reconocido fotógrafo colombiano Federico Ríos Escobar, quien también participó en esta edición del evento. La creación de este espacio de formación fue un hito en la región: este es el primero de Iberoamérica y allí fotógrafos de diferentes países pasan semanas profundizando en cómo registrar en imágenes fenómenos sociales que ocurren en Latinoamérica, de la mano de reconocidos profesionales.

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Otra de las novedades de esta tercera edición es que el Festival Fotográfico llegará a distintos lugares de la ciudad con programación en otras filiales de la BPP, como Juan Zuleta Ferrer, Carlos Castro Saavedra, La Loma y San Antonio de Prado. También harán parte de la agenda el Museo de la Calle, instalado en la carrera Junín.

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Preguntas y respuestas

¿Cuándo se realiza el III Festival Fotográfico de Medellín 2026?
El festival se realiza durante cinco días, desde este martes hasta el sábado 22 de agosto de 2026.
¿Dónde se realiza el Festival Fotográfico de Medellín?
La sede principal es la Biblioteca Pública Piloto (BPP), pero esta edición también tendrá actividades en sus filiales Juan Zuleta Ferrer, Carlos Castro Saavedra, La Loma y San Antonio de Prado, además del Museo de la Calle, ubicado en la carrera Junín.
El festival contará con más de 30 invitados y más de 20 participantes internacionales. Entre los nombres destacados están el fotógrafo argentino Rodrigo Abd, la colombiana Juanita Escobar y el finlandés Mikko Takkunen, editor de fotografía de The New York Times.

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